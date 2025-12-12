Reportes estratégicos

En un contexto económico y social internacional extremadamente complejo y cambiante se han producido varios informes muy relevantes. Se reseñan resumidamente algunos de sus señalamientos.

Tendencias en desigualdad

Es considerada un problema estructural fundamental. Una cuestión clave es cómo está evolucionando. Se termina de producir el informe sobre la desigualdad mundial 2026 del World Inequality Lab. Este acreditado centro de investigación mundialmente respetado dedicado al problema está encabezado por el intelectual francés Thomas Piketty, referencia obligada en estos temas. Editó un primer informe en 2018, un segundo en el 2022, y este es el tercero. En este último participaron 200 investigadores. Hay brechas muy agudas en patrimonio, ingresos, vulnerabilidad climática y género, que influyen fuertemente y que no mejoran sustancialmente. Entre las conclusiones se hayan:

i) El 10% de la población mundial posee el 75%, y recibe el 53% de los ingresos.

ii) El 0,001% controla tres veces más patrimonio que el 50% de la humanidad.

iii) El 10% más rico es responsable del 77% de las emisiones contaminantes. Mientras que el 50% más pobre es solo causante del 3%, allí están los más vulnerables a la crisis climática.

iv) De todos los ingresos producidos por el trabajo, las mujeres solo reciben el 25%. La mayor parte de su tiempo la dedican a trabajo no remunerado, y a mantener y llevar adelante la “economía del cuidado”.

v) El porcentaje de participación de las mujeres en los ingresos está estancado desde 1990.

El informe propone que una inversión que puede tener gran impacto en la reducción de las disparidades es el aumento de los recursos destinados a salud y educación. En el África Subsahariana donde viven 1290 millones de persones, se gasta anualmente en educación 200 dólares per cápita. En Europa son 7400.

Desarrollo Humano

El PNUD publicó el nuevo informe de desarrollo humano de América Latina y el Caribe. Alarma sobre que la tasa de crecimiento “disminuyó de 0,7 por ciento entre 1990 (cuando se midió este indicador por primera vez) y 2015 a un 0,3 por ciento en el quinquenio anterior a la pandemia. Desde entonces, se ha reducido a un 0,2 por ciento”. Resalta que ello muestra un “estancamiento del progreso”.

Protección digital de género

La violencia digital de género viene aumentando explosivamente. Las mujeres son cada vez más objeto de bullying, amenazas, develación pública de intimidades, falsificación de desnudos, groserías, contenidos misóginos puestos a propósito en inteligencia artificial, en posturas y otros ataques. 1000 organizaciones y especialistas produjeron una ley marco que está siendo lanzada por los ministerios de la mujer en todo el continente. Detalla las normas jurídicas que se deberían sancionar legalmente para penar e impedir estas prácticas. Hay hasta ahora dos países que han aprobado leyes como las que se sugiere.

En Argentina se dictó la ley Belén. Un gran movimiento social de protesta logró que se sancionara saliendo a las calles. Se basaron en hechos reales que llevaron a la prisión por un largo periodo a una joven en pobreza extrema por acusaciones forjadas de aborto. Hay un documental premiado al respecto (se llama Belén y está en Netflix). En México se sancionó la ley Olimpia, una joven que intentó suicidarse 3 veces por la violencia digital de su exmarido.

Canadá

El país abrió el primer supermercado gratuito para dar acceso directo a alimentos de la mejor calidad a su población más carenciada. Pueden retirarlos quincenalmente.

Verde

En una villa miseria del sur de Buenos Aires viven 20.000 habitantes. Descubrieron que si logran incorporar espacios verdes como árboles, parques, plantas, mejora la situación. Son entre otras cosas aire y sombra. Se necesitan obviamente soluciones de fondo, pero Villa Veinte, como se la llama, que creó a su interior el parque Francisco, se ha convertido en una referencia.

Anotación

Urge, como lo indican los 3 informes reseñados, actuar en esos terrenos.