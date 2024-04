Roger Durling: ‘El poder del cine se transmite estando en comunidad’

Revivir el SBIFF

La vida del gestor lo llevó a mudarse a Santa Bárbara, California, tras negarse a vivir en Los Ángeles (“esa ciudad me deprime mucho”, dijo) para empezar un nuevo empleo. Fue en esta ciudad que logró abrir una cafetería centrada en contar la historia del cine a través de sus platillos y decoraciones. “Yo en ese café le hablaba de cine a quien quisiera escucharme, y un día alguien me comentó de la situación que estaba pasando el SBIFF, lo que no me sorprendió ya que sabía que era pequeño y el manejo no estaba siendo el mejor”, contó a este diario.

Fue entonces que Durling asumió el desafío para el cual él poseía las herramientas: tomar el festival y devolverlo a la vida. “Cuando me comentaron del festival estaban a punto de cerrarlo, debido a cómo estaba siendo dirigido”, indicó Durling, “no tenían dinero para contratar a un nuevo director, por lo que me ofrecí a poner en marcha un plan de un año para restaurar el festival”.

La idea fue simple: si Durling lograba concretar su plan y poner en marcha el festival de Santa Bárbara, sería el nuevo director. “Eso fue hace 23 años, y desde entonces el festival empezó a cambiar, todo fue mejorando y evolucionando hasta como es hoy”, dijo con una sonrisa el gestor panameño. El SBIFF reunió a más de 75.000 asistentes y proyectó 200 películas, según información del reporte anual oficial del festival para 2022-2023.

Ahora, regularmente el SBIFF se ubica estratégicamente en las fechas entre las nominaciones al Óscar y la principal noche de honores de la industria, los Premios de la Academia, lo que causa una afluencia de estrellas de la alfombra roja que visitan el festival y son parte de conferencias y conversatorios públicos.