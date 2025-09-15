Rubén Blades deslumbra en el Día 1, Festival Cordillera arranca con récord de asistencia

¡El Festival Cordillera ha vuelto a hacer historia! La cuarta edición del evento, que se celebra en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, ha cerrado su primer día con un récord de asistencia, congregando a más de 42 mil personas. La jornada inaugural estuvo cargada de energía y grandes actuaciones, pero sin duda, el momento más esperado de la noche fue la presentación del cantautor panameño Rubén Blades.

El “Poeta de la Salsa” subió al escenario para ofrecer un concierto inolvidable junto a su banda, la también panameña Roberto Delgado & Orquesta. El público bogotano, entregado por completo, coreó sus éxitos más emblemáticos, creando una atmósfera mágica.

Tras su memorable actuación, Rubén Blades compartió su emoción en sus redes sociales, publicando en X: “Gracias a todo el público que se hizo presente ayer en la noche en el Festival Cordillera, en Bogotá, Colombia. Hemos pasado una noche inolvidable junto a Roberto Delgado & Orquesta”.

Por su parte, Roberto Delgado también aprovechó las redes sociales: “Gracias a todo el público que se hizo presente ayer en la noche en el Festival Cordillera, en Bogotá, Colombia.Hemos pasado una noche inolvidable junto a Roberto Delgado BIG BAND”, dice la publicación en Instagram.

Con este arranque triunfal, el Festival Cordillera no solo reafirma su posición como uno de los eventos musicales más importantes de la región, sino que también deja claro que la música de Rubén Blades sigue más viva que nunca.