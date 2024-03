Seguridad ciudadana en el primer debate presidencial

Como producto de más de una década de trabajo del tema, podemos insistir que existe ambigüedad en la definición del fenómeno de la inseguridad. Como se pudo observar en el debate, la atención se centró en la represión del crimen y el delito como eje central sus acciones. Esto trae consigo un desconocimiento del ordenamiento institucional y cooperación necesario para entender y atender el tema de forma integral; desde sus causas y no desde el efecto (criminalidad).

Sobre los abordajes para atender la Seguridad Ciudadana

La atención integral de la seguridad ciudadana pasa por tres ejes centrales que deben ser considerados y equilibrados a la hora de establecer intervenciones que puedan tener efectos positivos en la condición de seguridad de los ciudadanos: Prevención, Intervención o Represión y Resocialización.

Denominamos “prevención social” del delito, aquellos elementos de política social a nivel de país, que permiten una inversión social cónsona con las necesidades de población. Involucrando empleo, educación, cultura, deporte, vivienda digna; y otras condiciones de atención necesarias para que la población cuente con lo indispensable para la vida.

Así mismo, en este espacio de prevención social se establece la necesidad de coordinaciones con actores locales en las comunidades, que juegan un rol en la ejecución de acciones locales de política. Donde los gobiernos locales, líderes comunitarios, iglesias, empresas privadas juegan un papel necesario para la ejecución de inversión social.

La “intervención o represión” pasa por el fortalecimiento de los estamentos de seguridad. Temas como la cantidad de pie de fuerza, implementos, tecnologías entre otros, constituyen base central en la persecución y represión de la violencia y el delito. También, el papel central y naturaleza de las instituciones que cumplen este espacio.

Hablamos de prevención del delito, como un conjunto de prácticas que evitan aquellas situaciones en la interacción social que propician las conductas delictivas. Estas se centran en modificaciones de la conducta ciudadana, unidas principalmente al miedo y el sentimiento de inseguridad (no salgas a ciertas horas, no saques dinero, etc.).

Por último, tenemos la “resocialización” con la función de reinsertar a ciudadanos que han tenido conflictos con la ley y que de forma productiva deban integrarse a las dinámicas sociales y económicas del país. En este caso sabemos que el rol socializador hoy tiene grandes deficiencias principalmente en las situaciones que se reproducen en los espacios carcelarios.