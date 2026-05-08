Entre el correr de la ventisca de mayo, esta alma se renueva. Una brisa fuerte es el anuncio por las largas filas al interior. Esta brisa pinta las curvas de una negra bien dotada. Mujer con figuras simétricas sobre su pecho. Ella con elocuencia ofrece caramelos, en medio del calambre en mi pierna. Este escenario de jirafas de hojalata la vivo toda la semana.

Una semana que inicia con el sabor del baile de Nenito. Un lunes que acelera los neumáticos por el precio del oro negro. Mirada que se pierde al pensar en las deudas por pagar. Es una bitácora que siente la niebla como un cantar a Afrodita. Estas decisiones, de tardanza, se cristalizan junto al móvil. Este corazón agotado, solo necesita una bebida fermentada con un poco de habas.

El martes la carretera crea parajes donde la música se mezcla con los murales de la ciudad. Escenarios que se renuevan con el silencio de los patriotas. Un día que repasa el sonido del cóndor herido o los toldos con música panameña. Es martes y la sopa de pata se bebe junto a un plato de arroz. El tranque de este día recuerda, a mi mente, no comer muchos mangos.

El miércoles espero una alegría junto al número ganador. Una espera en el tranque es mirar la noche estrellada. Una lógica rebelde que siente los estragos del sueño. Un sueño que se pierde junto al calor del motor. Y una quincena lejana que quema los filtros de los inyectores. La poesía perfecta es un préstamo de la cooperativa. Quizás, todavía los inyectores aguanten una metamorfosis.

Entretanto el jueves es el cantar sobre el césped mojado. Gotas de rocío se insertan. Sobre las ventanas de los coches. El resonar de las campanas, anuncia la devoción a San Francisco de Paula. Hijos sanchistas, honran con su voz ronca a la patria. Un mosaico de colores se pinta, el jueves, con el discurso presidencial. Queridos sanchistas, la verdad es solo suya.

Finalmente, el viernes, en la espiga, termina con una soberana. Una mañana que comenzó con el lavar de la ropa de semana. Un viernes cargado de órdenes y el son de la calculadora priorizando gastos. Un día que se ilumina, al oír la cadencia de la cajera. Toda la semana reúne el sabor del trópico y la llamada a rendir tributo a los afrocaribeños. Un tributo con sabor a pescado relleno y enyucado.

Dumas Alberto Myrie Sánchez

Especialidad: Geografía Regional de Panamá. Licenciatura en Geografía e Historia. Maestría en Geografía Regional de Panamá. Docente en el Ministerio de Educacióny en instituciones de educación superior. Artículos de opinión en El Panamá América, La Estrella de Panamá y revista cultural Lotería. Autor de los libros “Memorias de un bardo” y “Escritos de un sobreviviente”.