Senderismo sobre 500 años de historia en el Parque Nacional Camino de Cruces

Añade que “normalmente vamos caminando pendientes de cuánto falta para terminar el camino y a veces puede ser el olor de una serpiente o un saíno, hay muchos olores. Hay que ir pendientes de lo que estamos viviendo para llevarnos una buena experiencia. Algunos tenemos la práctica otros no, pero sí hay mucha diferencia, en el camino va a oler a flores, a hojas secas, plantas...”.

Uno de los visitantes se percata de un olor peculiar al pasar por parte del sendero. González detiene al grupo y expresa: “Cuando uno ingresa a un sendero, debe vivir toda la experiencia, hasta los olores son importantes, cuando empezamos no estaba este olor, lo sentimos desde ese pedacito hasta aquí (señala el espacio)”.

González muestra un cartel que fue parte de un proyecto que realizó un estudiante. Está desprendido del piso y recostado de un árbol, la impresión, desteñida y raspada no permite ver la información dispuesta. “El joven enfermó y no pudo continuarlo, consistía en colocar un código de QR y mediante un app los visitantes podían conocer información de los árboles”. El que la guía muestra era de un árbol Espavé.

El camino está claramente formado, por lo que no hay riesgo de perderse aunque las rutas tengan una señalización visible. Además, hay buena señal telefónica, a pesar de que en dos o tres sectores del camino dicha señal se torna intermitente.

Para llegar en carro se toma la Vía Centenario y a pocos metros de Merca Panamá, se encuentra la entrada del parque, en aplicaciones como Waze o Google Maps se puede colocar la dirección. Sin embargo, debe estar atento a la entrada, pues el tamaño del cartel que tiene el nombre del parque no es muy llamativo.

Espacio para acampar

En el parque hay un área habilitada para acampar. Cuenta con mesas, espacios para ubicar las tiendas de campaña y área para fogatas. Realizar la actividad no tiene costo, queda a disposición del visitante si hace algún donativo.

“Es para quien le guste la experiencia de acampar dentro de un bosque o de un área protegida. Se deben tener los conocimientos básicos de cómo acampar, tener cuidado de no provocar incendios, no dejar basura, no utilizar materiales que contaminen el entorno. Como lo encuentran lo deben dejar. Siempre se le da al visitante las reglas de cómo debe usar el espacio”, aclara González.

La guía detalla que esa zona de acampar “es para un tipo de visitante que todavía no tiene la experiencia de acampar; es decir, para principiantes. Ahí ya se van conectando con la naturaleza, aprenden qué deben traer y que no, qué deben hacer y que no. Nos ha funcionado durante los más de tres años que tiene el espacio habilitado,. Siempre vienen familias, grupos de amigos, universidades y realizan su camping de un día para otro”.

Las actividades son gratuitas, excepto si se trata de alguna filmación profesional. “No hay costo para ingresar ni para acampar. Los grupos que acampan a veces realizan donaciones, en especial productos de higiene que pueden aprovechar los otros visitantes”.

“Cuando las personas llegan lo primero que hacemos es explicar las medidas de seguridad que deben tener. Traer las vestimenta adecuada, buenas zapatillas, no traer colonia, traer linterna, un kit de primeros auxilios. En la noche nosotros venimos, revisamos, damos el apoyo si van a encender fogatas, hay un área delimitada y exclusiva para eso, nosotros controlamos que se haga cómo se debe”.