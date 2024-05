Sergio Ramírez: ‘Tenemos una realidad tan rica en América Latina y tan desconcertante...’

Puntual a la cita a través de la pantalla de la computadora, el escritor nicaragüense ofrece desde Madrid, detalles sobre los preparativos de Centroamérica Cuenta, cita regional literaria que se celebra este año en Panamá. En pocos días arranca la décimo primera versión de Centroamérica Cuenta, en esta ocasión, teniendo como sede la ciudad de Panamá.

Sobre los temas a abordar en esta cita, los retos de la literatura y la importancia de la libertad de creación, así como la libertad de expresión, Sergio Ramírez conversó con La Estrella de Panamá.

Conversamos cuando estuvo de paso por Panamá y comenzaban las conversaciones para hacer esta edición de Centroamérica Cuenta en Ciudad de Panamá, que ya en a en pocas semanas se concreta. ¿Cómo van esos preparativos?

Ha sido un trabajo bastante complejo, pero ya estamos listos, prácticamente para arrancar. Faltan unos cuantos detalles y tenemos un programa bastante completo, robusto. Hemos procurado organizar un programa bastante variado y sobre todo atractivo, creo que presentar la literatura como un espectáculo es un es un gran reto. Se supone que el único espectáculo posible en la literatura es abrir un libro y sentarse a leer, pero el atractivo de ver conversar a los escritores hablar de literatura de la creación literaria, de sus preocupaciones sociales políticas de sus técnicas para escribir, eso le interesa muchísimo al público siempre que sea presentado de una manera en formatos atractivos, que es lo que procuramos, que haya conversaciones abiertas sin formatos pesados. Hemos eliminado de los programas las conferencias para públicos académicos no van mucho con el espíritu, lo que queremos hacer entonces, por eso nos parece que la conversación informal de escritores que se sientan a hablar entre ellos mismos de estos de estos temas resulta siempre muy atractivo para el público.

¿Qué temas abordarán?

Hay una variedad de temas que rodean a la literatura, porque la literatura tampoco es una cápsula aislada, sino que tiene que ver con los asuntos sociales, tiene que ver con la ecología, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con las migraciones, tiene que ver con todos los problemas diarios que vivimos que es lo que la literatura refleja. Y los escritores latinoamericanos, hispanoamericanos en general tienen preocupaciones por la vida pública, que es lo que nos conecta, con estos problemas. No solo la literatura vista hacia adentro, del oficio de escribir, de cómo se escribe y cuáles son los mecanismos de la escritura que eso también es muy atractivo, sino también cómo el escritor se conecta con los problemas de su tiempo. Y en base a eso que está hecho el programa.

Estamos viviendo en una región que en estos tiempos se presenta muy convulsa y en momentos en que la libertad de expresión está un poco golpeada... la intención de estos encuentros es también levantar las voces dentro de otros espacios...

Sí, tiene razón, creo que es bueno recordar que la libertad de creación literaria que es la que nosotros defendemos como escritores, está íntimamente ligada a la libertad de expresión como tal. Expresar las ideas en un artículo de prensa tiene la misma categoría que expresar la libertad de creación, de imaginación en un libro de ficción. Todo debe tener este elemento esencial imprescindible de la de la libertad y creo que como pocos momentos en la historia de los seres humanos y nos toca directamente en el continente, la libertad está siendo puesta en cuestión. Se discuten los límites de la libertad, las leyes represivas en contra de la libertad de expresión; hay tantos periodistas en el exilio, tantos periodistas viviendo fuera de sus países amenazados de muerte... por primera vez estamos viendo periodistas caer bajo las balas, víctimas del crimen organizado víctima de la represión política. Entonces es una situación sobre la que hay que poner el dedo en la llaga también y no ocultarla, sino exponerla y hablar, discutir sobre ella. Por eso para mí la escritura de una crónica valiente con la cual un periodista sabe lo que arriesga y la escritura de un libro valiente, en que también el escritor sabe lo que arriesga vienen a ser exactamente lo mismo.

Justamente los problemas políticos y esa falta de libertad han hecho que este festival saliera de su casa, Nicaragua, para convertirse en un festival itinerante. Esta situación que digamos no fue positiva inicialmente ha logrado algo beneficioso...

Nosotros cuidamos dos cosas importantes que son esenciales al festival. Una, [lo hacemos] donde podamos expresarnos libremente y no exista represión política. Ese es el primer escenario que nosotros necesitamos para un festival de esta naturaleza donde en el escenario se van a discutir toda clase de ideas sin restricciones ni políticas ni religiosas ni sociales de ningún tipo y, por lo tanto, necesitamos ese ambiente de libertad. Eso por un lado y por el otro lado tampoco podemos concebir un escenario en donde el festival va a depender de un criterio oficial, de un patrocinio oficial que nos diga qué es lo que tenemos que decir o no decir o cómo organizar un programa o no organizarlo. Por eso buscamos ambientes como ahora en Panamá o como anteriormente lo hicimos en Guatemala, en Costa Rica y en la República Dominicana donde tenemos esa esa garantía de la libertad.

Este año es el festival se dedica a Claribel Alegría, Quisiera que me comentara un poco sobre el trabajo de esta poetisa a quien se ha decidido destacar

Curiosamente hay dos grandes escritores de nicaragüenses en el caso de Claribel Alegría es una escritora nicaragüense - salvadoreña, tiene esa doble virtud; y Ernesto Cardenal que cumplen sus centenarios con un año de diferencia: Este año Claribel, el año que viene, Cardenal. Son dos fechas que Centroamérica Cuenta obviamente va a celebrar. Esto significa rendir homenaje a creadores que han remontado las fronteras centroamericanas. Tanto Claribel como Ernesto fueron ganadores del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana que es el galardón más alto en poesía que se concede en la lengua en la lengua castellana. Claribel ganó el premio Neustadt que se concede en Estados Unidos, que también es de mucho prestigio, y Cardenal ganó el premio de los libreros alemanes que se concede con motivo de la Feria del Libro de Frankfurt que también es otro premio a nivel mundial.

Es una manera de seguir destacando su trabajo...

Nuestra voluntad, nuestra meta ese reconocer a los grandes escritores centroamericanos, honrarlos porque es una manera de honrar a una literatura que nosotros queremos promover en el mundo, creemos que se trata de una literatura muy valiosa que necesita ser cada vez más más conocida no solo incluso en cuanto a los escritores que podemos llamar clásicos como Claribel, como Ernesto, como Miguel Ángel Asturias o como Rogelio Sinán solo por nombrar algunos pocos, sino los a jóvenes. Hay que recordar que Centroamérica Cuenta es un espacio sobre todos de los más jóvenes. Queremos promover a los escritores que están empezando a escribir, abrirles espacio en editoriales internacionales, traducciones, otros festivales a aquellos escritores cuyas escrituras valga la pena promover más allá de la región.

Y a través del festival también se genera una cantidad de nuevo material... crónicas, ensayos, poesía...

Primero, nos interesa mucho vincular el periodismo con la literatura. Me parece que hay un vínculo literario muy importante. Por eso tenemos este programa que consiste en que algunos escritores de los que participan en Centroamérica Cuenta hagan un trabajo de campo bajo la dirección del escritor y periodista mexicana Emiliano Monge, para ir a un lugar, en este caso, en Panamá y escribir una crónica sobre esa situación sobre ese lugar. Estas crónicas periodísticas se publican después en El País y se publican y en el en el portal de la BBC de Londres y es una manera de ensayar esta juntura, como le decía entre literatura y periodismo, la crónica literaria y por eso también dentro del festival, hay talleres dedicados a la escritura de crónica literaria y otras especialidades que tienen que ver con la escritura. Y ahora cerramos el Festival con un recital, una lectura de poesía por sus propios autores, porque este originalmente un festival de narrativa, pero obviamente, pues las otras ramas literarias tienen un lugar importante en la en la programación.

Recientemente se ha dado el lanzamiento de su más reciente obra, ‘El caballo dorado’, que muestra a personajes un poco absurdos, que se mueven en unos tiempos que pudiesen parecer un poco extraños, pero con los que a la vista del día de hoy vemos algún paralelismo; nos damos cuenta de que de que la vida real es también un poco absurda...

Pues sí, ese es un ejercicio muy pleno de imaginación. Creo que parte del oficio literario es saber hacer uso de eso mismo que hablábamos antes, de la libertad de crear, de escribir; dirigirse hacia aquellos temas que son atractivos para un escritor. Generalmente los temas tienen sus propias necesidades, los temas llaman a los escritores y es lo que yo he hecho, dejarme llevar por esta corriente de imaginación y crear esos personajes que tienen que ver con el comienzo del siglo pasado del siglo XX.

¿Cuál es su tema central?

Es una novela de viaje entre Europa y América Latina entre Europa y Nicaragua, llena de vicisitudes. Además de viaje es una novela de aventuras, una novela policíaca, puede ser vista de esta manera también, que tiene un trasfondo político al fin y al cabo porque se desarrolla en el tiempo en que se está deshaciendo el Imperio Austrohúngaro porque viene la Primera Guerra Mundial y, por otro lado, Nicaragua está siendo ocupada por Estados Unidos en el tiempo de las grandes ocupaciones militares en el Caribe y una dictadura liberal está siendo derrocada para imponer una dictadura conservadora; un episodio muy común en la historia de América Latina y eso también está narrado en la novela.

Y esa realidad sigue siendo parte de la actualidad...

Sí, esa es la realidad, sin esa realidad la imaginación no podría sobrevivir, pero dichosamente tenemos una realidad tan rica en América Latina y tan desconcertante...

Que nos va a dar siempre trabajo a escritores y a periodistas...

Siempre. De eso no hay ninguna duda (ríe).