Sociedad del Café organiza cabildo abierto sobre la Bienal de Venecia

La Sociedad del Café invita al público al cabildo abierto “¿Cómo funciona la Bienal de Venecia?”, un espacio de conversación y reflexión que busca acercar a la comunidad local a uno de los eventos artísticos más influyentes del mundo.

La actividad se realizará el sábado 20 de septiembre, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., en la terraza del edificio Luxor 400, piso 47, ubicado en la calle Dr. Alberto Navarro, El Cangrejo.

El encuentro reunirá a interesados en el arte, la cultura y la gestión de proyectos internacionales, con el fin de compartir experiencias y conocimientos sobre la estructura, dinámica y relevancia de la Bienal de Venecia en el panorama artístico global.

La actividad, organizada por Sociedad del Café, cuenta con el apoyo de Pacific Hills y Vía Argentina Culturosa, y se llevará a cabo en una nueva sede. Los organizadores recalcan la importancia de esta conversación abierta como un ejercicio de intercambio cultural que enriquece a artistas, gestores y público general.