Suspenso y romance regresan a la pantalla chica

Cada nueva temporada, las plataformas de streaming nos dan una razón para seguir pagando nuestras suscripciones: series y aventuras nuevas. En esta ocasión repasamos algunas de las series más anticipadas por los críticos y las audiencias para la pantalla chica en distintas plataformas, desde género de suspenso, romance, comedia, deportes y documentales.

La programación televisiva de la mitad de 2025 tiene algo para todos, desde la adaptación de la serie Prime Video de We Were Liars del libro homónimo de E. Lockhart, hasta el elenco de voces repleto de estrellas de Long Story Short, pasando por los regresos de Wednesday Addams (Jenna Ortega) y Riri Williams (Dominique Thorne) y cualquier mierda espeluznante que esté en marcha en Alien: Earth de FX.

We were liars (Prime Video - 18 de junio)

Para los amantes del suspenso y las vacaciones que se vuelven tragedias, la casa productora de Prime Video trae a la pantalla chica la adaptación de la novela homónima de E. Lockhart de 2014 a cargo de Julie Plec y Carina Adly Mackenzie. La serie sigue a Cadence Sinclair Eastman (Emily Alyn Lind), una adolescente de familia adinerada que pasa los veranos en una isla privada con sus primos Johnny (Joseph Zada) y Mirren (Esther McGregor) y el nuevo miembro de la familia, Gat (Shubham Maheshwari), un grupo conocido cariñosamente como los Mentirosos. Pero cuando un accidente ocurre en su verano la dinámica cambia a partir de entonces, y Cadence debe descubrir qué cambió, entre ella, los Mentirosos y el resto de la familia.

And Just Like That (HBO Max, 29 de mayo)

Después de la salida de Che (Sara Ramírez) del grupo, nos encontramos esperando las nuevas rutas del grupo de amigas más chic de Nueva York. Según el nuevo teaser podemos ver a Miranda (Cynthia Nixon) recientemente soltera y buscando un nuevo amor, o al menos una compañía para su separación. Charlotte (Kristin Davis) sigue concentrada en su vida hogareña y la vida amorosa de sus hijas, mientras que Seema (Sarita Choudhury) se asienta como la nueva adición oficial del grupo –aunque no podrá reemplazar la presencia de Samantha– y Carrie (Sarah Jessica Parker), tal y como hace 20 años en la Gran Manzana, continúa sus aventuras en busca del amor perfecto, después del amor de su vida (¿Aidan?). Su tercera temporada llega al catálogo a finales de mayo.

Stick (Apple TV+, 4 de junio)

“Lo que me atrajo de este personaje es cómo encarna esa idea de ser un perdedor que, al mismo tiempo, tiene la oportunidad de redimir su vida a través de algo tan inesperado como el golf”, explicó Owen Wilson en una entrevista con la revista digital Esquire. Wilson regresa a la pantalla chica con algo para dejar su legado cimentado. La primera temporada de 10 episodios sigue a Pryce Cahill (Wilson), un exgolfista profesional que, en plena crisis de la mediana edad, lo apuesta todo a entrenar a un fenómeno de 17 años llamado Santi (Peter Dager). Creada por Jason Keller, coguionista de Ford v. Ferrari, y con un piloto dirigido por Valerie Faris y Jonathan Dayton (Little Miss Sunshine), Stick también está protagonizada por Marc Maron, Judy Greer y Timothy Olyphant.

The Waterfront (Netflix, 19 de junio)

Inspirada en hechos reales y ambientada en la costa de Carolina del Norte, la serie dramática explora la dinámica familiar y hasta dónde están dispuestas a llegar las personas cuando su legado está en juego. “Trata sobre un hombre trabajador que intenta sacar adelante a su familia. Salieron adelante de la nada y construyeron un pequeño imperio pesquero en su pueblo”, indicó el creador Williamson a Tudum de Netflix. “Ahora se lo están arrebatando poco a poco. Harán lo que sea para conservarlo, porque representa a su familia”.

La Ley y el Orden + La Ley y el Orden: U.V.E. (Universal+, 21 de mayo)

En este crossover de equipos una misteriosa llamada a la capitana Olivia Benson (Mariska Hargitay) de la Unidad de Víctimas Especiales (SVU) lleva a los detectives a la escena de un brutal asesinato. Cuando la SVU y el 2-7 descubren un patrón de violación y asesinato contra mujeres marginadas, Dominick Carisi (Peter Scanavino) y el fiscal de distrito Nolan Price (Hugh Dancy) se unen para acusar al sospechoso de múltiples delitos. El evento especial estará disponible en Universal+ a partir del 21 de mayo.

Big Mouth, Temporada 8 (Netflix, 23 de mayo)

La irreverente serie de comedia adolescente vuelve a Netflix con su octava y última temporada, y los niños por fin están creciendo. Tras su primer día de secundaria en el final de la séptima temporada, la octava ve al elenco de Big Mouth adaptarse a la siguiente etapa de su educación y de sus vidas, a medida que crecen, se vuelven más sabios y se sienten mucho más confundidos. Después de ocho temporadas, los guionistas siguen descubriendo nuevas facetas de la pubertad y la adolescencia, con las que la audiencia podrá identificarse. En sus episodios seguirán creando historias divertidas que revelan nuevas facetas de los personajes y tensan sus relaciones. Cada personaje se separa y se une a su propio grupo en la preparatoria.

Ironheart (Disney+, 24 de junio)

Después de su aparición en Black Panther: Wakanda Forever, la genio de la robótica Riri Williams (Dominique Thorne) viaja de Boston a Chicago y se cruza con el misterioso Parker Robbins (Anthony Ramos). La formación tecnológica de Riri y la exploración de las artes mágicas de Parker son inherentemente contradictorias, e insinúan amenazas más profundas para sus comunidades y para toda la humanidad, como suele ocurrir en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En esta nueva miniserie también aparecen Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam y Anji White. Sam Bailey y Angela Barnes dirigirán la primera y la segunda mitad de la serie de seis episodios, respectivamente.

Motorheads (Prime Video, 20 de mayo)

Con deseos de obtener el amor e ir deprisa, las carreras se combinan con la pasión en esta serie dedicada a los amantes de las carreras. Con una semejanza a Rápidos y Furiosos, pero con adolescentes en un pequeño pueblo de Pensilvania, la nueva serie de 10 episodios contará la historia de cómo un pueblo está más preocupado por correr que por la política del país. Creado por John A. Norris, Motorheads nos lleva a Ironwood, Pensilvania, una ciudad industrial antaño próspera que ya pasó su mejor momento y aún evoca sus días de gloria en las carreras. Allí aterrizan Zac y su hermana Caitlyn tras mudarse de Nueva York. Siguen la misteriosa desaparición de su padre, Christian Maddox, una leyenda local de las carreras callejeras.