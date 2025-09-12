Taboga: historia de su poblamiento y retos actuales

Hasta hace 16 mil años Taboga era una colina conectada a tierra firme. La actual isla formaba parte de una amplia llanura conocida como ‘la planicie de Las Perlas’, la cual tenía 150 kilómetros de largo y 200 kilómetros de ancho. El deshielo ocurrido entre 16 mil y 8 mil años atrás, inundó esta enorme planicie que ahora conocemos como el Golfo de Panamá, y convirtió en islas lo que entonces eran montañas. Sería durante este período de deshielo e inundación de esta planicie que llegarían los primeros humanos a las islas y a Panamá en general.

Durante la colonia la isla de Taboga sería un punto clave para la conquista y colonización de América. Puerto natural de ciudad de Panamá, sería desde aquí que Francisco Pizarro inicia su travesía para la conquista del imperio Inca. Tal como lo describe el arquitecto Samuel Gutiérrez en su libro, ‘Taboga: redescubrimiento de la isla y su arquitectura’ (1993), “las primeras décadas del siglo XVI y aún durante el XVII son un atropellado trajinar de piratas y aventureros que buscan oro, perlas y otras riquezas en el mar recién descubierto”.

Adelantando en el tiempo, los datos censales nos dan una medida clara del auge y penurias que ha vivido Taboga a través de su historia moderna. Para finales del período colonial, en 1790, Taboga contaría con una población de 412 habitantes, que iría aumentando durante el siglo XIX, llegando a 789 habitantes en 1851, duplicándose en 1870 a 1,568 y alcanzando su máximo histórico en 1896, con 3,136 habitantes.

El evento que impulsaría el auge en Taboga durante el siglo XIX, según lo describe el arquitecto Gutiérrez en su obra, fue la llegada de la Pacific Steam Navigation Company, llegada que estuvo relacionada con la construcción del ferrocarril. Esta empresa construiría en ‘El Morro’ “un villorrio de bungalows, un muelle, oficinas, talleres, un hospital, un cementerio y otras instalaciones”. El poblado, con apariencia ‘norteamericana’, se dividiría en dos secciones, “el de Taboga, el más antiguo, y el de la Restinga, ambos comunicados por una vereda”.

En el transcurso de la primera mitad del siglo XX la población del distrito de Taboga se mantuvo entre los 1,900 habitantes, con una caída notable durante la década de 1930, cuando descendió a los 1,763 habitantes. A partir de la década de 1960, la población de Taboga iría en franco descenso. Para 1960 la población del municipio era de 1,879 habitantes, reduciéndose a 1,089 habitantes para el 2023. Una pérdida del 42% de la población en 60 años.

El distrito de Taboga se divide en tres corregimientos, el de Taboga con 734 habitantes, y que concentra el núcleo principal de población. Están, además, Otoque Oriente con 188 habitantes y Otoque Occidente con 167 habitantes, según el censo 2023. En el caso específico de Taboga, este corregimiento tiene una superficie de 862.41 hectáreas y una densidad de 0.85 habitantes por hectárea, con el 2% de la superficie ocupada en usos urbanos. A esta población permanente hay que agregarle los al menos más de 200 mil pasajeros que llegan a su puerto cada año.