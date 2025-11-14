FMI da seguimiento a Panamá y se reúne con la Superintendencia de Bancos

La <b>Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)</b> sostuvo una reunión con la misión del <b>Fondo Monetario Internacional (FMI)</b>, como parte de la visita oficial que el organismo realiza al país para la revisión del Artículo IV, el análisis anual que evalúa el desempeño macroeconómico y financiero de cada nación miembro.El superintendente de Bancos, <b>Milton Ayón Wong</b>, encabezó el encuentro junto a su equipo técnico, en el que se abordaron temas vinculados con la situación económica y financiera del país. Ayón destacó que la visita del FMI representa <i>'una valiosa oportunidad de intercambio técnico'</i>, permitiendo presentar los avances del sistema bancario local y fortalecer el análisis conjunto sobre los retos y oportunidades en materia de regulación y supervisión financiera.Como parte de su agenda, la misión del FMI sostendrá reuniones con representantes del sector público, privado y diversos actores económicos para obtener una visión integral del desempeño del país en un contexto de ajustes fiscales, presiones de deuda y recuperación económica.La delegación visitante está encabezada por <b>Bas Bakker</b>, junto a un equipo de economistas y especialistas del FMI, quienes <b>dan seguimiento a la evolución de la economía panameña y al fortalecimiento de su sistema financiero</b>.