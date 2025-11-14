FMI da seguimiento a Panamá y se reúne con la Superintendencia de Bancos

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sostuvo una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de la visita oficial que el organismo realiza al país para la revisión del Artículo IV, el análisis anual que evalúa el desempeño macroeconómico y financiero de cada nación miembro.

El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, encabezó el encuentro junto a su equipo técnico, en el que se abordaron temas vinculados con la situación económica y financiera del país. Ayón destacó que la visita del FMI representa “una valiosa oportunidad de intercambio técnico”, permitiendo presentar los avances del sistema bancario local y fortalecer el análisis conjunto sobre los retos y oportunidades en materia de regulación y supervisión financiera.

Como parte de su agenda, la misión del FMI sostendrá reuniones con representantes del sector público, privado y diversos actores económicos para obtener una visión integral del desempeño del país en un contexto de ajustes fiscales, presiones de deuda y recuperación económica.

La delegación visitante está encabezada por Bas Bakker, junto a un equipo de economistas y especialistas del FMI, quienes dan seguimiento a la evolución de la economía panameña y al fortalecimiento de su sistema financiero.