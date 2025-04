Talento sin barreras: superar la discapacidad en el mercado laboral

“Poco a poco, se me han dado más responsabilidades en la parte de edición de videos, también de ideas creativas. Manejo programas como Premiere, que es de edición, también Final Cut y Capcut. También hago algunas fotos, videos, y todo lo que me asignen procuro tenerlo eficientemente y con tiempo”, añadió mientras sus compañeros de oficina asentían orgullosos.

¿Qué hay que hacer?

Combatiendo el estigma

Muchas empresas tienen dudas y aprehensión a la hora de contratar personal con algún tipo de discapacidad. “Las empresas sienten temor de contratar personas con discapacidad y sobre todo personas con discapacidad intelectual, como el espectro autista o síndrome de Down”, apuntó Karlina Juliao, directora de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades en el Mitradel.

La respuesta del Ministerio fue la creación del Aula Talento Sin Barrera Anita Correa, una herramienta educativa compuesta por cinco módulos que sensibiliza y capacita a las empresas en temas de contratación inclusiva.

“La empresa sí tiene el interés de contratar a personas con discapacidad, pero uno no sabe dónde ubicar a las personas con discapacidad. Dos, no sabe cómo hacerlo. Tres, tiene temor porque no conoce. Y cuatro, no sabe convivir con una persona con discapacidad en el entorno laboral”, explicó Juliao.

“Entonces, el aula es precisamente eso. Un espacio que cuenta con cinco módulos donde abarcamos desde la normativa legal con los derechos de personas con discapacidad y derechos humanos, hasta las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad. Tenemos también un módulo de cultura organizacional. Y el último módulo, que es la designación de un mentor dentro de la empresa para que brinde el acompañamiento a la persona con discapacidad para que esta se pueda adaptar más fácilmente”, detalló.

Juliao comentó que el deseo de trabajar de las personas con discapacidad, como, por ejemplo, el autismo, es tan grande que muchas veces son trabajadores más productivos que se enfocan en sus labores sin distraerse.

A la fecha, 46 empresas han participado en el Aula Anita Correa, y Juliao asegura que reciben solicitudes de más capacitaciones.