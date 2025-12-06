Té, lo mereces

El maestro Sen no Rikyu no solo creó y estilizó la ceremonia del té, sino que de las lecciones a sus alumnos surgieron las san-Senke —tres familias o casas Sen— escuelas que instruyen a los futuros maestros, Urasenke —La casa o finca de atrás—, Omotesenke —La casa o finca frontal—, y Mushakojisenke. Pero como no todas las historias tienen un final feliz, en el período Azuchi-Momoyama (1568-1603) Rikyu cayó en desgracia con el Daimyo —Señor feudal— Toyo-tomi Hideyoshi quien ordenó al maestro cometer seppuku —Suicido ritual—. Rikyu preparó una última ceremonia admirable, al terminar obsequió a sus comensales parte de sus utensilios y rompió las tazas mientras decía: «Que esta taza, contaminada por los labios de la desgracia, jamás sea usada por el hombre.» Además, en «El libro del té» de Okakura Kazu-ko se transcribe el jisei —poema de muerte— del maestro:Bienvenida seas¡Oh espada de la eternidad!A través del BudaY también del DarumaHas hendido tu camino.Afortunadamente, existen dos películas sobre el maestro Rikyu que recomendamos: Rikyu (1989) del insigne Hiroshi Teshigahara y La muerte de un maestro de té (Sen no Rikyu: Honkakubo ibun, 1989) del director Kei kumai, con la actuación del talentoso Toshiro Mifune.En Panamá tenemos la suerte de contar con un grupo de damas japonesas y panameñas que se dedican a la Ceremonia del Té, lo hacen de forma desinteresada para eventos de la Embajada del Japón en Panamá. Su labor es por el amor que sienten hacia la cultura japonesa, no trabajan por contrato, por ende les exhortamos a que si escuchan que se presentará la Ceremonia del té en algún evento, aprovechen, asistan y disfruten.Rolando José Rodríguez De León es Doctor en Comunicación Audiovisual y Vice-decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.