El ‘lado B’ de la invasión cobra vida en el teatro

El auditorio del Centro de Arte y Cultura de Colón fue el primer escenario donde se presentó <i>Luna Escarlata</i> en 2025. Para el dramaturgo, fue una gran experiencia, pues le permitió estrechar lazos con la provincia de Colón, relación que mantiene desde hace 50 años.Soberón Torchía valoró la recepción —positiva, a su juicio— del público colonense, al ver cómo reían a carcajadas durante las escenas más cómicas.'Yo iba mucho a lugares como Portobelo e Isla Grande. Además, he mantenido muchos contactos con el pueblo colonense. Tengo una conexión muy fuerte con Colón, con su cultura y su público. Diría que el público colonense es muy alegre, e incluso afirmaría que la gente del interior del país es más agradecida y atenta con la cultura y el espectáculo.En cambio, la ciudad de Panamá, como ocurre con las capitales del resto del mundo, tiende a ser un poco desconfiada y estirada. Ven la obra con el doble rol de juez y espectador: juzgan lo que ven y luego deciden si vale la pena o no. Por eso digo que la gente del interior es más receptiva; no tiene las barreras que suelen tener los públicos urbanos. No sé si estoy en lo correcto, pero esa es la impresión que tengo', reflexionó.En todo caso, consideró que Luna Escarlata tuvo una recepción igualmente satisfactoria tanto en Colón como en el área metropolitana de Panamá.