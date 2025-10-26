El ‘lado B’ de la invasión cobra vida en el teatro

A pesar de que han pasado más de tres décadas, los efectos y las consecuencias de la invasión estadounidense de 1989 todavía perduran en la sociedad panameña. La obra de teatro Luna Escarlata se sumerge en los días previos a la invasión desde la perspectiva personal de cada uno de sus personajes.

El elenco —integrado por Miroslava Morales, Larry Díaz, Diego Duque, Joana Girón, Eddie Agrazal, Ramiro Cárdenas, Diego Reyna, Lismareth Ortega, Thiago Díaz, Abigail Ester y Andrés Rodríguez Icaza— dio vida a una historia que se presentó tanto en Colón (Centro de Arte y Cultura) como en el área metropolitana de Panamá (Teatro La Estación) hasta el pasado 26 de octubre, cuando bajó el telón.

La idea fue concebida inicialmente, de manera no premeditada, por el dramaturgo Edgar Soberón Torchía. Aunque el texto original estaba pensado como un guion cinematográfico, la narrativa evolucionó hacia una obra teatral: un diálogo que fue tomando forma entre 2013 y 2014, impulsado por la necesidad de contar este episodio de la historia contemporánea panameña desde otra perspectiva.

La trama se centra en las vidas de cuatro adolescentes y sus familias, quienes están a punto de graduarse en diciembre de ese año, a tres días de la invasión. Uno de ellos debe encontrar un saco para asistir al baile de graduación, y a partir de ese hecho se desencadena una serie de sucesos y aventuras entre Río Abajo y Parque Lefevre.

Con una escenografía minimalista y una banda sonora que transporta al espectador a aquella época de incertidumbre, Soberón pudo palpar en primera persona la reacción del público.

“Yo diría que la reacción de la gente es casi delirante cuando aplauden. Algunos salen contentos y, por otro lado, ha habido quienes lloran al ver la obra. Hubo personas que vivieron la invasión y me contaron sus experiencias entre lágrimas. Con esto pude calibrar la variedad de impresiones que generó la obra”, explicó el dramaturgo.

A Soberón Torchía le llamó la atención que buena parte del público asistente era joven. Muchos no vivieron la invasión como lo hicieron sus padres o abuelos.

“La obra tuvo una gran aceptación entre los jóvenes. Creo que esto tiene mucho que ver con que no les han contado sobre la invasión desde otro punto de vista. Si bien esta obra no tiene un cariz político, busca alejarse de la historia oficial. La invasión es solo el trasfondo; la historia se centra en las vivencias de las familias y los amigos que la padecieron”, comentó.