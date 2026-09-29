Apple elimina apps que reportaban avistamientos de ICE y explica la polémica

Apple retiró de su App Store ICEBlock y otras aplicaciones similares que permitían a los usuarios alertar sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), después de recibir una solicitud de autoridades federales. ICEBlock permitía a los usuarios marcar en un mapa los lugares donde habían visto agentes de ICE.

Las personas que se encontraban dentro de un radio de aproximadamente cinco millas podían recibir una notificación sobre el avistamiento.

La decisión provocó una disputa entre el Gobierno estadounidense y los desarrolladores de las aplicaciones. Funcionarios de la administración de Donald Trump argumentaron que estas herramientas podían poner en riesgo la seguridad de los agentes y facilitar la interferencia con las operaciones migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, también defendió la medida y afirmó que los agentes enfrentan un aumento de agresiones, ataques con vehículos y amenazas de muerte, de acuerdo a CNN.

El Gobierno sostiene que las aplicaciones pueden contribuir a estos riesgos y ofrecer información que permita ‘evitar las operaciones policiales’.

Los desarrolladores, sin embargo, rechazaron esas acusaciones.

Joshua Aaron, creador de ICEBlock, afirmó que la aplicación tenía como objetivo permitir que los usuarios evitaran encontrarse con agentes de ICE y negó que hubiera sido diseñada para perjudicar a las fuerzas del orden. También comparó su funcionamiento con herramientas de navegación que permiten advertir sobre controles policiales.

Aaron posteriormente demandó a funcionarios de la administración de Trump, argumentando que la presión ejercida sobre Apple para retirar la aplicación violó su derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Los funcionarios demandados han solicitado el sobreseimiento del caso y han negado ser directamente responsables de la eliminación de ICEBlock.

Este caso vuelve a colocar a Apple en el centro de un debate sobre la libertad de expresión, las solicitudes gubernamentales y las reglas que determinan qué aplicaciones pueden permanecer disponibles en su tienda digital.