Cuidado con los ‘clickbaits’

En las últimas semanas ha estado circulando una información falsa relacionada con el presentador de televisión Eddy Vásquez, y que supuestamente ha sido publicada en La Estrella de Panamá.

Desde hace un mes, Vásquez ha denunciado el uso de su imagen para atraer clics a una presunta estafa.

“Están usando mi imagen para estafar en redes sociales. Tengan cuidado con las estafas por medio de las redes sociales, eviten abrir links si no saben de qué es y no inviertan dinero en línea. ¡FAKE NEWS! ¡FALSO! No toque ningún link o enlace, pueden HACKEAR SU CUENTA, agradezco denunciar y compartir si les llega esa información”, son algunas de las publicaciones que ha hecho el presentador.

Resulta que en las historias de Instagram aparece una publicidad del usuario @sam35mm y en la imagen aparece una especie de captura de pantalla como si fuera de este medio, en la que se lee: “Adiós Eddy Vásquez” entre los textos de la publicación. En la parte de abajo dice “¡El trágico final de Eddy Vásquez!” y debajo, un enlace.

El clickbait o (“cebo de clics”) es una técnica de redacción que consiste en crear encabezados y descripciones sensacionalistas en un enlace. Su fin es atraer a los visitantes e invitarlos a dar clic para que abran ese contenido. Sin embargo, hay quienes lo usan para hacer ataques de phishing, instalación de malware y robo de identidad.