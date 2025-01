Zuckerberg incluye a Dana White, íntimo amigo de Trump, en la junta directiva de Meta

Dentro de la élite mundial se encuentra el empresario estadounidense, Dana White. Su imperio catapultó al llevar la industria de las artes marciales, a través de la Ultimate Fighting Championship (UFC), a la cima del sector deportivo y de entretenimiento. El magnate ha dirigido durante 20 años la mayor compañía de combates a nivel mundial, atesorando un patrimonio neto de 500 millones de dólares.

Citó el diario ABC de España que White es además “un buen amigo del presidente electo estadounidense. Donald Trump, y del fundador y consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg”. Agregó en base a esto, que el creador de Facebook ha incluido a White en el consejo de administración de su empresa.

Meta anunció el día de ayer, lunes 6 de enero, que tanto Dana White como John Elkaan y Charlie Songhurst fueron seleccionados para sumarse a la junta directiva de la megaempresa que dirige Zuckerberg, “en una decisión estratégica para añadir nuevas perspectivas”.

«Dana, John y Charlie aportarán una profunda experiencia y perspectiva que nos ayudará a abordar las enormes oportunidades que tenemos por delante con la IA, los ‘wearables’ (tecnología vestible) y el futuro de la conexión humana», apuntó el creador de Meta.

Por su lado, el creador de la UFC, y quien logró que la creación de Zuckerberg fuese adquirida en 2001 por dos millones de dólares y luego vendida 15 años más tarde por 4.000, aseguró sentirse “muy emocionado” con este nuevo capítulo de su vida que sera acompañado con su cargo en la mayor liga de artes marciales mixtas.

“Nunca me había interesado formar parte de un consejo de administración hasta que recibí la oferta de unirme al consejo de Meta. Soy un gran creyente de que los medios sociales y la IA son el futuro”, apuntó White.

“Estoy muy emocionado de unirme a este increíble equipo y aprender más sobre este negocio desde dentro. No hay nada que me guste más que construir marcas, y estoy deseando ayudar a llevar a Meta al siguiente nivel”, agregó.

John Elkaan, CEO de Exor, se mostró “honrado” de continuar en su aporte al futuro de una de las compañías “más significativas del siglo XXI”.

“Estoy deseando aportar mi experiencia global y mi perspectiva a largo plazo al consejo mientras Meta sigue dando forma e impulsando las próximas fronteras de la innovación y la tecnología”, expresó.

El tercero en este “dream team” es Songshurst, un inversor de tecnología de gran renombre quien se mostró entusiasmado con la posibilidad de elevar la compañía que ahora se levanta con un patrimonio neto de 1.55 billones de dólares. “Como parte del grupo asesor de Meta, he visto de primera mano las oportunidades de escalar nuevos productos y hacer crecer la IA y las capacidades empresariales, y me siento honrado de que se me pida unirme a la junta para impulsar este trabajo”, dijo.

Dana White y su relación con Trump

La ABC citó al CEO de la UFC como “sinónimo de carisma, de autoridad, y de creación de marca” e hizo énfasis en que el mismo sostiene una íntima relación de amistad y estuvo presente en la última campaña del presidente electo estadounidense, Donald Trump, tomando especial relevancia al participar activamente de los eventos del mandatario.

En cuanto a su empresa, el magnate emplea a más de 600 personas en los cinco continentes y produce más de 40 eventos en directo anualmente en algunos de los estadios más reconocidos del mundo. Los eventos se retransmite a más de 975 millones de hogares en más de 170 países.

White fue recientemente nombrado como una de las figuras más influyentes del deporte por Sports Illustrated (2023) y Sports Business Journal (2024) al igual que uno de los empresarios con mayor influencia en los medios de comunicación por Variety (2024).