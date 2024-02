Temas icónicos, los clásicos del carnaval panameño

Al igual que el agua y los carros alegóricos, la música popular siempre ha sido un elemento característico del jolgorio y el carnaval panameño. Desde las murgas y tonadas de calles rivales hasta la música escuchada por quienes se bañan en las mojaderas hasta el final de la tarde, existe una gran variedad de música alrededor de los cuatro días de esta fiesta panameña.

En ocasiones, estas melodías hablan sobre personajes populares u ocurrencias relacionadas a esta fiesta; mientras que otras, se han convertido en himnos del carnaval debido a su ritmo pegajoso o ser parte de la música de moda en el momento. Algunos de estos, han logrado convertirse en himnos del carnaval, pasando de generación en generación, hasta ser de las canciones indispensables durante esta celebración.

En la primera serie cultural de Ciudad del Saber, ‘Con sabor a boleros y carnaval’, el investigador musical y coleccionista privado, Mario García Hudson, compartió un poco de la historia musical de esta festividad, además de datos curiosos y el origen de algunas de las canciones más emblemáticas del carnaval de Panamá.

Otras expresiones musicales como el tamborito, el reggae e incluso géneros musicales extranjeros también forman parte de lo más escuchado en esta fiesta panameña, sin embargo, los panameños jamás dejarán morir los clásicos que se han cementado a través del tiempo.

Personajes del Carnaval

“Nosotros gozaremos juntos, sí / Y no hay quien pueda separarnos, no / Porque Cupido lo ha dispuesto así / Y no hay quien pueda ya con el amor / Bailando se quita el dolor / Bailaremos de esta manera: ¡Pescao!”. Este coro panameño, perteneciente a la canción La Reina Roja, es probablemente uno de los más escuchados en estas fiestas del Rey Momo.

El himno carnavalesco también conocido como ‘Pescao’ data de los primeros carnavales de la república, este fue compuesto por Máximo ‘Chichito’ Arrate Boza y escrito por Horacio Cajar en honor a una de las reinas de esta fiesta panameña, que pasaría a la historia por esta canción: María Teresa Vallarino, también conocida como ‘La reina roja’.

“‘Pescao’, originalmente ‘La Reina Roja’, es una danza que tiene un estribillo corto. La primera versión se hace para 1919, [y la canción] se comercializó por primera vez en 1950 en una carpeta de cuatro discos de 78 revoluciones por minuto, pero esa no fue la primera adaptación [que se hizo del tema]. La primera adaptación fue en el año 1930 por el colombiano Ángel María Camacho y Cano y posteriormente la graba otra persona que tuvo vínculos con colombiana, que era el ecuatoriano Nano Rodrigo en 1936”, destaca García Hudson.

Las circunstancias del por qué esta canción es conocida como ‘Pescao’, en vez de su nombre original, se originan en 1919 cuando se realizaban los preparativos para escoger a la Reina del Carnaval de la Ciudad. En ese momento María Teresa Vallarino, había escogido el color rojo para su comparsa, mientras que su contrincante, Catita Lewis, había escogido el color azul.

Al final del torneo la comparsa roja se alzó como ganadora y fue ahí cuando la junta que organizaba la campaña de la señorita Vallarino llamó al maestro Boza y les pidieron crear una canción en honor a la nueva reina.

En un momento determinado la canción hacía una pausa y la comparsa debía gritar ‘¡Y viva la Reina Roja!’, pero mientras practicaban la tonada en el Parque de Santa Ana, un vendedor de pescado pasó en ese instante y gritó ‘Pescao’ en la pausa de la canción. Este incidente no solo causó gracia a las personas en el ensayo sino que determinó la historia de una de las canciones más populares del carnaval panameño, escuchada hasta hoy en día.

Otro clásico del carnaval panameño es Don Goyo, aunque la canción tiene orígenes colombianos, se popularizó en Panamá para estas fiestas. La versión que es un himno del carnaval es la que es interpretada por el cantautor colombiano Gustavo Quintero, la misma fue lanzada en 1969 dentro del álbum Juanito Preguntón.

Don Goyo fue originalmente compuesta por Graciela Arango de Tobón, este tema trata sobre un hombre que fue encontrado en un río y se culpa al narrador de la canción de haberlo asesinado, a lo cual él mismo responde dentro de la canción con las líneas “ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató”.

Otras anécdotas

De acuerdo a Mario García Hudson, existen canciones de Carnaval que no necesariamente se hicieron teniendo en cuenta a los Carnavales exclusivamente. De hecho, muchas de las canciones que este experto menciona, también son muy sonadas en fiestas familiares y otro tipo de festividades.

Dando vueltas de Beny Romero y Roberto y su Zafra es una de esos temas que aunque no necesariamente nacieron para la época de Carnavales, ha quedado siendo una de las canciones que “prenden la escena musical panameña” durante esta fiesta, lo que la ha convertido en otro himno del Carnaval.

La canción es mejor conocida por su coro, que trata sobre un hombre “cojo” que se cuela dentro de una fiesta a bailar con todo y muletas, mientras que los demás cuestionan qué hace en ese lugar. Realmente la letra habla sobre una persona de edad avanzada, como dice Guardia Hudson, “era una canción mofándose de la gente mayor que iban a los toldos juveniles de los chicos de esa época”.

El tema nació en una época de cambio generacional, en la que las personas mayores se sentían excluidas por el nuevo gusto musical de las generaciones más jóvenes. Es por esto que la canción se asemeja más a lo que solían escuchar estas personas consideradas “más viejas” como para ir a bailar a los toldos en los que antes se acostumbraba a gozar el carnaval.

El mogollón también es un himno carnavalesco que no conoce de tiempos. La cumbia de Alfredo Escudero lanzada en 1994 en su álbum 100% Panameño se ha vuelto una precursora de las canciones típicas panameñas sonadas en Carnaval.

Aunque ahora es muy usual que múltiples cantantes de este género hagan canciones específicamente para esta fecha, anteriormente no era lo que se estilaba.

En la actualidad cuando se habla de Carnaval es posible que nombres como Sammy y Sandra Sandoval, Ulpiano Vergara, Jhonathan Chávez y los Triunfadores y Nenito Vargas y los Plumas Negras sean algunos de los nombres en los que se piense por las múltiples canciones que estos han dedicado a los cuatro días de fiesta.