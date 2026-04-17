Tendencias

A pesar de los déficits alimentarios subsistentes, se estima que un tercio de los alimentos que se producen anualmente son desperdiciados. Una iniciativa empresarial apoyada por las políticas públicas para aportar al problema son los Bancos de Alimentos. Los rescatan antes de que finalicen su plazo de caducidad y los ponen al alcance de los sectores más desfavorecidos. América Latina los ha valorizado e impulsado. Hay bancos de este tipo en 19 países de la región.Para el año 2030, se espera que las operaciones combinadas de bancos en países como México, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Guatemala beneficien a 3,4 millones de personas. Se estima que estos bancos evitarán que 293 millones de kilos de alimentos terminen en vertederos en un periodo de cinco años, reduciendo significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.