Timothée Chalamet, ‘Cónclave’ y Sean Baker se dirigen a los Óscar 2025

Con menos de cinco días para la anticipada alfombra roja de los Óscar de este año, repasamos las cintas nominadas a Mejor Película y los directores que las lideraron, también nominados a Mejor Director. Mientras que a principio de año, The Brutalist y Emilia Pérez parecían candidatos al favoritismo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (responsable de los premios Óscar), una serie de eventos desafortunados para las cintas en otras alfombras ha hecho que demos una segunda mirada al resto de la competencia.

Para muchos críticos, la llegada de Emilia Pérez representaba una propuesta fresca y espontánea, brindada por un director excéntrico y apostaban a que podría ser la joya de las premiaciones. Sin embargo, tras la energía negativa que rodea a la cinta en diversas plataformas y países, esta ha caído de gracia. La crítica fuerte por la representación de México en la película hasta el menosprecio percibido del idioma español por parte del director Jacques Audiard y los tropezones al hablar español por parte de algunos de los actores en la película, la atención se ha desviado principalmente hacia la protagonista Karla Sofía Gascón, después de que se revelara su reciente historial de tuits ofensivos.

Aún así, la película producida por Netflix no está totalmente fuera de la carrera de los Óscar; simplemente no está en la misma posición que estaba a principios de año, cuando parecía que el servicio de streaming había aprendido a apostar al caballo correcto.

Ahora, Anora de Sean Baker (tanto director como cinta están nominados a Mejor Director y Mejor Película) se ha posicionado favorablemente ante los críticos tras ser nominados a Actuación destacada de un elenco en una película, Actuación destacada de una actriz en un papel principal y Actuación destacada de un actor masculino en un papel secundario para Mikey Madison y Yura Borisov, respectivamente, en los SAG Awards de este año.

Pese a que la cinta y su elenco no se llevó ninguna estatuilla esa noche, el carisma de sus actores y la dirección de Baker en su comedia dramática deja a Anora bien posicionada para alcanzar el estrellato en los Óscar, ya que la cinta sobre una trabajadora sexual ha sido una formidable contendiente desde la primavera pasada, cuando ganó la Palma de Oro frente a otras dos películas de la competencia de Cannes que ahora también están nominadas a Mejor Película. Pero, el hecho de que quedara fuera de los Globos de Oro fue tomado como un golpe crítico para su campaña debido a que los Globos se han vuelto un reflejo de los gustos internacionales y en evolución de la Academia en los últimos años.

La contienda sigue con Cónclave, que fue la cinta ganadora de la estatuilla por Actuación destacada de un elenco en una película en los SAG Awards, pero que fue dramáticamente dejada fuera de la lista de nominados a Mejor Director para los Óscar, pese a estar nominada a Mejor Película para esta premiación. El thriller papal dirigido por Edward Berger sigue a Ralph Fiennes en medio de una elección para nombrar un nuevo papa que lleve las riendas del Vaticano, pero en medio de la política interna se asoman traiciones, secretos oscuros y una sensación persistente de peligro en cada esquina.

Pese a no lograr cautivar a la Academia para Mejor Director, Cónclave se sostiene con ocho nominaciones que incluyen Mejor Actor para Ralph Fiennes y Mejor Actriz de Reparto para Isabella Rossellini. La cinta de Berger ha hecho olas en los comentarios de críticos y audiencias en redes sociales, lo que hace que la evasión de Berger sea aún más notable, ya que ninguna de las películas nominadas en la categoría recaudó más que Conclave, lo que hace que Berger parezca un ejemplo de que aún más cinéfilos están perdiendo el gusto por las películas más tradicionales que agradan al público, como Wicked y Dune: parte dos.

Pese a que quien gane en los Globos de Oro no es una correlación exacta de quién ganará en los Óscar, es importante recordar el patrón de votación para esta alfombra. Teniendo en cuenta cómo los votantes realmente distribuyen su voto cuando se trata de asegurarse de que cada director que les gustó obtenga un Óscar, el plan de juego actualmente parece ser que Baker podría ganar el premio al Mejor Guion Original, Jacques Audiard podría obtener su Óscar al Mejor Largometraje Internacional por la película líder en nominaciones Emilia Pérez y Brady Corbet, director de The Brutalist ganaría a Mejor Director.

¿Por qué The Brutalist sobrepasaría a Anora o a Cónclave? Si bien está protagonizada por Adrien Brody, quien podría ponerse peso a peso con Ralph Fiennes (y Mikey Madison se alza como estrella naciente apenas), las tres historias son muy diferentes y se dirigen a audiencias que podrían saltarse una u otra por favorecer a cualquiera. El hecho de que su director, Brady Corbet, haya ganado el premio al Mejor Director en los Globos de Oro lo catapultó al estatus de favorito, especialmente cuando los votantes consideran la escala narrativa que fue capaz de lograr con un presupuesto ajustado.

Además, The Brutalist sigue un patrón de temas muy bien conocidos por la Academia. Hay desde muerte (interna y externa), introspección, drama, psicoanálisis y un protagonista al borde de la locura, hasta momentos de reflexión y acción leve para mantener el enganche.

Aún así, la cinta deberá competir contra la creciente popularidad de Cónclave, Anora y A Complete Unknown de James Mangold, también nominada a Mejor Película para los Óscar, y de la cual su protagonista, Timothée Chalamet (Dune, Mujercitas) se coronó con la estatuilla a Actuación destacada de un actor en un papel principal de los SAG Awards, yendo por encima de Brody, Fienne, Colman Domingo (Sing, Sing) y Daniel Craig (Queer) quienes también competían por el título.

Por lo que las sorpresas se pueden dar, y entre Fiennes, Brody y Chalamet podría ser que no necesariamente alguno se lleve la estatuilla solo porque a su película le haya ido bien. Aunque Madison se enfrenta a su propio cuadrilátero, con actrices como Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Demi Moore (The Substance) y Fernanda Torres (I’m Still Here) disputándose el título. Moore, quien ganó Actuación destacada de una actriz en un papel principal en los SAG Awards, también es una favorita para los Óscar tras su actuación en la cinta de body horror en donde encarna los mayores miedos y prejuicios de Hollywood sobre la belleza física femenina, la juventud y el consumo de drogas.

Por su parte, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, Zoe Saldaña se corona como favorita para obtener el premio por su actuación en Emilia Pérez, tras obtener también el premio a Mejor actriz de reparto en los SAG Awards. Sin embargo, también se encuentra en la contienda Isabella Rossellini por Cónclave, y podría utilizar el súbito crecimiento de su cinta para pelearle la estatuilla a Saldaña. Junto a ellas también están nominadas Mónica Barbaro (A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked) y Felicity Jones (The Brutalist).