Tinta de Toro, el orgullo de lo propio

Tinta de Toro ofrece otros arroces como el meloso de langosta, paella de carnes o mariscos y el arroz o fideuá de tinta de calamar. Cuenta también con carnes y pescados con sus acompañamientos.El bocado dulce, una tarta vasca preparada con un toque de queso azul, acompañada de una cama de crema de avellanas y frutas. Los sabores llegan a un buen equilibrio; es dulce, pero no se excede y tiene algo de acidez. En cuanto a las texturas, la tarta, muy cremosa se acompaña de frutas frescas y algo de crocancia con las nueces. 'Cada quien dice que su tarta vasca es la mejor; yo siempre digo, ‘si no te gusta la mía, te invito’. Al final, siempre gusta' dice Juanjo. Además de la tarta vasca, Tinta de Toro ofrece torrija al whisky y crema catalana con espejo de caramelo. Una deliciosa manera de finalizar la comida.