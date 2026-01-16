Todo listo para el concierto de cierre del Panama Jazz Festival en Ciudad del Saber

Durante el concierto estará prohibido el ingreso de armas de cualquier tipo, objetos punzantes o potencialmente peligrosos, así como punteros láser. Tampoco se permitirá el acceso con botellas ni envases de vidrio, ni con <i>coolers</i> de gran tamaño, como parte de las medidas de seguridad del evento.Para garantizar una adecuada visibilidad y el buen uso de los espacios, no se autoriza el uso de sombrillas o paraguas que obstruyan la vista del público; en caso de lluvia, se recomienda el uso de ponchos. Asimismo, no se permitirá el ingreso con mochilas de senderismo de gran tamaño ni maletines.En cuanto a dispositivos y movilidad, está prohibido el uso de drones, bicicletas, patinetas y el vuelo de cometas dentro del área del concierto. El festival también se declara como un espacio familiar 100% libre de humo, por lo que no se permitirá el consumo de cigarrillos ni <i>vapes</i>.De igual forma, no se autorizará la presencia de vendedores ambulantes ni la distribución de material promocional ajeno al festival. La organización enfatiza que habrá cero tolerancia frente a actos de irrespeto o malos tratos hacia voluntarios, personal de seguridad, <i>staff</i> o asistentes, así como frente a cualquier manifestación de violencia.Por otro lado, sí está permitido el ingreso de artículos esenciales como celulares, baterías portátiles, identificación y dinero en efectivo o tarjetas para el consumo de alimentos, bebidas y <i>merchandising</i>. También se podrán llevar termos con agua, alimentos para consumo personal en envases biodegradables o reutilizables y bebidas no alcohólicas, los cuales serán revisados por la seguridad pública al momento del ingreso.Con el fin de garantizar la comodidad de los asistentes, se permite llevar petates o mantas para sentarse en la grama, preferiblemente impermeables, así como sillas plegables que no afecten la visibilidad de otras personas. Asimismo, se pueden portar bolsos pequeños o cangureras y <i>coolers</i> pequeños para hielo, lo que facilita el flujo en los controles de seguridad.Para la protección personal, están autorizados artículos como bloqueador solar, gafas de sol, sombreros, gorras, impermeables o ponchos, además de gel antibacterial en envases de hasta 100 ml. También se permite el uso de cámaras de uso personal para capturar el evento.Finalmente, el festival hace un llamado a mantener un ambiente de respeto, cortesía y paciencia hacia los voluntarios, el <i>staff</i> y el resto del público, promoviendo una convivencia adecuada durante toda la jornada.