Todo listo para el concierto de cierre del Panama Jazz Festival en Ciudad del Saber

El festival cerrará con broche de oro con un evento gratuito que dará inicio a las 3:00 p. m. y que estará dedicado al cantante puertorriqueño Ismael Rivera, una de las figuras más influyentes de la música afrocaribeña. El homenaje contará con la participación de su sobrino, Moncho Rivera, quien tuvo el privilegio de trabajar junto a su tío como percusionista y que hoy continúa su legado sobre los escenarios. Rivera estará acompañado por la orquesta Salsa Project, dirigida por Charles Irvin.

Hoy se llevará a cabo el tradicional concierto al aire libre que pondrá el colofón a la vigésimo tercera edición del Festival de Jazz de Panamá, el cual, como todos los años, se realizará en el Cuadrángulo Central de la Ciudad del Saber.

Las reglas del concierto

Durante el concierto estará prohibido el ingreso de armas de cualquier tipo, objetos punzantes o potencialmente peligrosos, así como punteros láser. Tampoco se permitirá el acceso con botellas ni envases de vidrio, ni con coolers de gran tamaño, como parte de las medidas de seguridad del evento.

Para garantizar una adecuada visibilidad y el buen uso de los espacios, no se autoriza el uso de sombrillas o paraguas que obstruyan la vista del público; en caso de lluvia, se recomienda el uso de ponchos. Asimismo, no se permitirá el ingreso con mochilas de senderismo de gran tamaño ni maletines.

En cuanto a dispositivos y movilidad, está prohibido el uso de drones, bicicletas, patinetas y el vuelo de cometas dentro del área del concierto. El festival también se declara como un espacio familiar 100% libre de humo, por lo que no se permitirá el consumo de cigarrillos ni vapes.

De igual forma, no se autorizará la presencia de vendedores ambulantes ni la distribución de material promocional ajeno al festival. La organización enfatiza que habrá cero tolerancia frente a actos de irrespeto o malos tratos hacia voluntarios, personal de seguridad, staff o asistentes, así como frente a cualquier manifestación de violencia.

Por otro lado, sí está permitido el ingreso de artículos esenciales como celulares, baterías portátiles, identificación y dinero en efectivo o tarjetas para el consumo de alimentos, bebidas y merchandising. También se podrán llevar termos con agua, alimentos para consumo personal en envases biodegradables o reutilizables y bebidas no alcohólicas, los cuales serán revisados por la seguridad pública al momento del ingreso.

Con el fin de garantizar la comodidad de los asistentes, se permite llevar petates o mantas para sentarse en la grama, preferiblemente impermeables, así como sillas plegables que no afecten la visibilidad de otras personas. Asimismo, se pueden portar bolsos pequeños o cangureras y coolers pequeños para hielo, lo que facilita el flujo en los controles de seguridad.

Para la protección personal, están autorizados artículos como bloqueador solar, gafas de sol, sombreros, gorras, impermeables o ponchos, además de gel antibacterial en envases de hasta 100 ml. También se permite el uso de cámaras de uso personal para capturar el evento.

Finalmente, el festival hace un llamado a mantener un ambiente de respeto, cortesía y paciencia hacia los voluntarios, el staff y el resto del público, promoviendo una convivencia adecuada durante toda la jornada.