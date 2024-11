Todo lo que sabemos del regreso de ‘Gladiador’

En el año 2000 la cinta Gladiador, del cineasta Ridley Scott, logró transportarnos a una Roma imperialista, colmada en riquezas y territorios, pero también en injusticias y luchas de poder. Es en esta historia que el general Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe) es traicionado por Commodus (Joaquin Phoenix) y obligado a ser un esclavo y un gladiador para vengar la muerte de su familia y del emperador Marco Aurelio.

La cinta es una de las más emblemáticas de la trayectoria de Scott y del cine de acción en el mundo. Logró recaudar más de $457 millones de dólares a nivel global con un presupuesto de tan solo $103 millones. Ahora, tras más de 20 años, la secuela llega de la mano de Scott con un reparto liderado por Paul Mescal, que toma el manto de Lucius Verus, y busca continuar el legado de Máximo, su padre.

Luego de ser exiliado a Numidia por su madre Lucilla (Connie Nielsen), Lucius ha crecido, con una esposa y un hijo. Pero el Imperio romano invade su vida en la forma de un ejército liderado por Marcus Acacius (Pedro Pascal) que diezma Numidia y ve que Lucius sea llevado de regreso a Roma como prisionero de guerra y obligado a entrar en la arena de gladiadores para el entretenimiento del emperador Geta (Joseph Quinn).

En la esfera de personajes para esta entrega se presenta Derek Jacobi, quien repite su papel de la primera película como el respetable senador Gracchus, y dando la entrada a Denzel Washington como Macrinus, un mentor de gladiadores que será clave para la historia de Lucius.

Pese a que la cinta está programada para estrenarse a finales de noviembre en EE.UU. y el Reino Unido, las críticas positivas de diversos canales cinéfilos han llegado, destacando las actuaciones de Mescal y Pascal como opuestos en la pantalla grande, así como Washington y Quinn en sus papeles de poder.

Si bien la trama está ligeramente basada en las dinámicas de poder registradas en la historia de la antigua Roma, en su rodaje se mantuvieron estándares en sus vestuarios y lugares de filmación, desde mayo de 2023 hasta enero de 2024. El rodaje se llevó a cabo en Marruecos, Malta y el Reino Unido.

Debido a la huelga de SAG-AFRA el año pasado, el rodaje se suspendió desde julio de 2023 hasta diciembre de 2023, cuando se reanudó. Para la cinta significó más tiempo frente a la cámara y darle a Scott mucha más flexibilidad en la preparación y construcción de su guion y las interpretaciones de los actores.

El reparto también incluye a Rory McCann, Fred Hechinger, Matt Lucas, May Calamawy, Tim McInnerny, Peter Mensah y Alec Utgoff. Para muchos críticos, la cinta se logra sostener a sí misma, sin pretensiones o intentos de aplacar a su predecesora. El Festival Internacional de Cine de Tokio llamó a Gladiador 2 como la proyección central del festival y explicó que esta es la primera vez que una película importante de Hollywood se proyecta de esta manera a mitad del evento.

“Todavía lo tiene, absolutamente emocionante”, tuiteó Griffin Schiller de FilmSpeak. “Una historia épica shakespeariana de esperanza, futilidad y poder dentro de un sistema en ruinas”, agregó en la plataforma X. Asimismo, otros como Jillian Chilingerian de OffScreenCentral: “Graben el nombre de Denzel Washington en el Oscar al mejor actor de reparto por Gladiador 2 ahora mismo”.

“Joseph Quinn es un fenómeno en Gladiator 2 y Paul Mescal es tan salvaje como un líder nato, sin mencionar a Pedro Pascal que muestra su versatilidad para la pantalla grande”, comentó en su cuenta de X. La cinta se ha presentado a diversos críticos de cine y figuras de redes sociales, pese a que las críticas con spoilers podrán salir una vez llegue el estreno oficial.

Aún así, no todas las críticas han sido positivas. Gladiador 2 carece del enfoque y la fuerza emocional de la original”, indicó Will Mavity de Next Big Picture en su cuenta de X. “Mescal no es un protagonista tan cautivador como Crowe en la original, pero está rebosante de acción memorable, y Denzel se roba la película en una de sus actuaciones más emblemáticas”.

A sus 86 años, Ridley Scott podría sellar su legado con el anticipado éxito de Gladiador 2 en pantallas grandes, tanto en su taquilla doméstica como internacional y mercados clave como Asia y Europa.

Washington, que ya había trabajado con Scott en American Gangster (2007), añadió que Scott “nos permitió ser responsables de lo que estábamos haciendo”, mientras se ocupaba del aspecto técnico de un rodaje complejo. “Había tantos ángulos, tantas cámaras, que no tenía ni idea de dónde iba a estar la vista, pero no importaba, con Scott a cargo tenías la libertad de divertirte”, comentó en una entrevista a la revista especializada Variety.

La cinta está programada para estrenarse el 14 de noviembre en Panamá.