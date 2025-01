Todos venimos del agua

De La Mancha a Panamá

Virginia, ¿cuál es tu relación personal y familiar con el agua?

Hacedores de lluvia

A partir de tus indagaciones para escribir el libro ‘La sed’, ¿cuáles civilizaciones se destacaron por tener una excelente relación con el agua?

Aun a riesgo de idealizar, que es algo que no quiero hacer, diría que la cultura de las motillas tuvo una relación con el agua no excelente, pero sí mejor que la que tenemos quienes hoy vivimos en la misma tierra española. Se trata de la cultura que se desarrolló en La Mancha durante la Edad del Bronce, en un momento en el que gran parte del mundo atravesaba una de las peores megasequías de la historia. Esta gente hace más de 4.000 años supo que había agua bajo tierra, cuando ya no quedaba agua superficial, y que podía extraerla. No creo que fuese una relación excelente, pero el pozo más antiguo que se ha encontrado en la península ibérica lo construyeron y usaron ellos durante casi un milenio, mientras otras sociedades colapsaban y en cambio hoy no tiene agua porque está ubicado precisamente muy cerca del que hoy es uno de los puntos clave en relación con el robo de agua en la península.