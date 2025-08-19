Tres jóvenes escritoras se alzan con los premios del Concurso de Cuento Juvenil Rosa María Britton

En su tercera edición, el Concurso de Cuento Juvenil Rosa María Britton reconoció el talento de tres jóvenes escritoras, quienes resultaron ganadoras entre más de 80 textos evaluados por el jurado. La deliberación estuvo a cargo de las autoras Briseida Bloise, Silvia Fernández de Risco y Katia Malo, quienes destacaron la creatividad, el uso de recursos literarios, la construcción de personajes, el manejo del lenguaje y la calidad narrativa de las obras presentadas.

El primer premio, otorgado por unanimidad, fue para “El cauce escondido”, de Jahelis B. Percival Phillips, estudiante de noveno grado del Instituto Bern Bautista Bilingüe. El jurado resaltó el sobresaliente tratamiento del tema del agua y la naturaleza, así como su clara clasificación dentro de la ciencia ficción. La historia transmite un mensaje de impacto positivo y cautiva al lector al promover valores como la perseverancia, la curiosidad, la esperanza, la amistad, la sabiduría ancestral, la gratitud y la responsabilidad ambiental.

El segundo lugar correspondió a “Los hijos del mar”, de Karol Arling Matute, alumna de décimo grado del I.C. International School. La obra fue reconocida por su originalidad, el excelente manejo de los personajes y la manera en que integra tradiciones y legados generacionales dentro de la narrativa.

En el tercer puesto se ubicó “DULE”, de Natsumi Sayira Chong Jaramillo, estudiante de duodécimo grado del Centro Educativo Santo Domingo, en Coclé. El cuento destacó por su coherencia en el desarrollo, la claridad en las transiciones, la definición de ideas centrales y el buen manejo de la estructura del género. El jurado subrayó que no se trata de ciencia ficción clásica de “naves espaciales”, sino de una historia que aborda la conciencia expandida y la conexión espiritual con el cosmos.

Además, se otorgó una mención de honor a Nerys Valentina Lara Lucas, de undécimo grado del Colegio Abel Bravo de Colón, como reconocimiento a la calidad de su propuesta literaria.

El Concurso de Cuento Juvenil Rosa María Britton nació con el propósito de fomentar la creatividad y la escritura entre las nuevas generaciones, incentivando el interés por la literatura y honrando el legado de una de las escritoras panameñas más reconocidas.