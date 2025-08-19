Caso Ifarhu: Bernardo Meneses irá nuevamente a audiencia

Avanza el caso en contra de Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recurso Humano, (Ifarhu), quien ha sido imputado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado.

Este martes, Meneses, quien se mantiene en el Centro Penitenciario de Tinajitas, tenía audiencia ante el Tribunal de Garantías, ubicado en Plaza Ágora, sin embargo por solicitud de la defensa ha sido reprogramada.