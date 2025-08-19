Caso Ifarhu: Bernardo Meneses irá nuevamente a audiencia

Avanza el caso en contra de <b><a href="/tag/-/meta/bernardo-meneses">Bernardo Meneses</a>, exdirector del <a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recurso Humano, (Ifarhu)</a></b>, quien ha sido imputado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado.Este martes, <b>Meneses, quien se mantiene en el Centro Penitenciario de Tinajitas</b>, tenía audiencia ante el <b>Tribunal de Garantías</b>, ubicado en Plaza Ágora, sin embargo por solicitud de la defensa ha sido reprogramada.