PANAMÁ

Caso Ifarhu: Bernardo Meneses irá nuevamente a audiencia

Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU.
Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 19/08/2025 17:46
Continúa el caso por el presunto delito de peculado agravado y el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, irá nuevamente a audiencia.

Avanza el caso en contra de Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recurso Humano, (Ifarhu), quien ha sido imputado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado.

Este martes, Meneses, quien se mantiene en el Centro Penitenciario de Tinajitas, tenía audiencia ante el Tribunal de Garantías, ubicado en Plaza Ágora, sin embargo por solicitud de la defensa ha sido reprogramada.

El abogado Ángel Álvarez manifestó que su representado no logró conectarse a la plataforma para participar de la audiencia.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Bernardo Meneses?

Según se conoció que la audiencia de Bernardo Meneses se realizará el próximo miércoles 15 de octubre de 2025, a las 2:00 pm, en la sala No.16 del Tribunal de Garantías.

Desde el 18 de julio, Meneses fue trasladado a la cárcel de Tinajitas tras enfrentar audiencias por peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

