Uktarsh Ambudkar: ‘Me inspira mucho la fe, la convicción y el entusiasmo de Jay por todo lo que hace’

Uktarsh Ambudkar es conocido por sus actuaciones en ‘Pitch Perfect’ y ‘Free Guy’.
Su rol como Jay sufre transformaciones de ser un poco frío a convertirse en el pilar la comedia en la trama.
Por
Irene Acosta
  • 07/05/2026 00:00
La estrella de la sitcom de comedia ‘Ghosts’, conversó en exclusiva con ‘La Decana’ sobre su rol en el estreno de la cuarta temporada, sus pasos en su carrera y lo que ha aprendido al hablar con ‘fantasmas’

La primera vez que me senté a ver ‘Ghosts’ en 2023 fue por uno de esos momentos de ‘scroll’ en los que un título te llama la atención pero no sabes qué te esperaba al poner ‘play’; en mi caso fue descubrir una de mis series favoritas hasta el momento. ‘Ghosts’ (2021), creada por Joe Port y Joe Wiseman, es una sitcom basada en una pareja –Jay (Utkarsh Ambudkar) y Sam (Rose McIver) que recibe de herencia, por parte de la familia de la esposa, una mansión abandonada y decide convertirla en un hotel, hasta que un desafortunado accidente le concede poderes a Sam para hablar con los fantasmas que rondan la propiedad.

La serie ha sido un éxito en distintas plataformas durante sus casi cinco años de producción, y la cuarta temporada fue estrenada a finales de abril de este año en la plataforma de Universal+. Con este éxito, también llega el ascenso del actor Uktarsh Ambudkar (‘Pitch Perfect’, ‘Free Guy’), quien con carisma, humor y un manejo excepcional del suspenso y actuar como un “ciego” en su propia casa, logra elevar la comedia y el drama de la serie. Nos deja pensando: ¿Cómo reaccionaríamos si nuestra pareja pudiera ver fantasmas y nosotros no?

A través de una llamada de Zoom, conversé en exclusiva con Ambudkar, quien con una sudadera amarilla y presencia relajada nos compartió sus inicios en ‘Ghosts’ y cómo su personaje y carrera han tomado ventaja de su éxito a través de los años.

¿Cómo fue tu primer día en el set? Estamos hablando de hace tres temporadas. ¿Qué sentiste al saber que empezaba la serie?

El primer día fue una locura. El primer día grabamos el piloto en Los Ángeles en medio de una pandemia mundial. Todos llevábamos mascarillas, con las caras cubiertas. No se veía la boca ni la nariz de nadie, y quién sabe cómo eran las personas. Luego nos mudamos a Montreal para empezar a grabar la primera temporada ese verano. Otra vez, la pandemia nos atrapó. Así que no sabíamos cómo era nuestro equipo durante las dos primeras temporadas. Todos llevaban mascarillas, todos estaban cubiertos. Nunca fue seguro ni cómodo. Todos, ya sabes, tenían COVID todo el tiempo. Así que fue muy difícil, realmente difícil, hacer televisión durante la pandemia. Y ahora es un sueño. Estamos comiendo donas, comiendo bocadillos y divirtiéndonos juntos. Estoy tan feliz de que hayamos superado ese tiempo y hayamos llegado hasta aquí.

Soy un gran fan de esta serie y siempre me alegra ver a Jay en pantalla, sobre todo porque su personaje desde el principio se caracterizaba por su ingenuidad, como si se sintiera un poco excluido del grupo. ¿Qué te ha parecido este desarrollo del personaje de Jay y cómo te ha resultado crearlo tal como es ahora con el nuevo giro que se avecina?

Creo que Jay empezó siendo un poco más sarcástico, seco y con menos energía. Pero a medida que el programa fue creciendo, se transformó en alguien diferente, más alegre, más vibrante, cariñoso y, en muchos sentidos, muy gracioso. Y creo que esa gracia lo ha hecho muy especial. Y es que me inspira mucho la fe, la convicción y el entusiasmo de Jay por todo lo que hace.

¿Qué has aprendido de este personaje que consideres fundamental para tu vida?

Apoya a tu esposa. No es que yo no lo hiciera, pero creo que Jay nos enseña a todos que una pareja que te apoya es la mejor.

Si hoy te despertaras y descubrieras que tu esposa, tu esposa de la vida real, puede hablar con fantasmas, ¿cómo te sentirías?

Sí, sería duro. No voy a mentir. Es muy diferente cuando estás grabando para televisión. Pero imagínate la vida real de Jay. Sentado solo en casa mientras su esposa le habla a la pared y él simplemente hace lo que ella le dice, es muy extraño. Así que no sé cómo reaccionaría, pero estoy seguro de que lo superaríamos juntos.

Ahora que Jay llega a la cuarta temporada, han pasado muchas cosas con estos personajes, con estas personas a las que podrá ver y con las que podrá interactuar. Me gustaría saber qué opinas de este nuevo guión.

Siempre estoy dispuesto a aceptar nuevos retos, cosas nuevas, nuevas direcciones para nuestros personajes, no solo para mí, sino también para ustedes, la audiencia. Queremos mantenerlos siempre emocionados y conectados. Esto es algo que la audiencia realmente deseaba. Lo han estado pidiendo, y lo tendrán esta temporada. Y estoy emocionado de que vean cómo sucede, porque es muy divertido. Y Jay, mi personaje en particular, tiene mucha acción en ese episodio. Así que nuestro objetivo es mantenerlos emocionados. Y creo que la cuarta temporada lo está logrando.

Todas las temporadas hasta ahora han sido geniales, fantásticas en cuanto a la comedia. ¿Cómo crees que tu personalidad en la vida real, se relaciona con este personaje?

Bueno, creo que solo intento divertirme, hacer tonterías y hacer reír a mis compañeros. Y a veces, si logro hacerlos reír, eso también significa que ustedes se ríen en casa. Ese es mi objetivo. Solo quiero poder ir a trabajar, disfrutar del trabajo, brindar alegría tanto como pueda y mantener un ambiente ligero. No siempre es fácil, pero por eso tenemos un equipo grande, una gran familia que se apoya mutuamente.

¿Cómo has notado que ha crecido la química en pantalla con Rose McIver? Porque esta pareja, este matrimonio que has creado con Sam, me encanta verlo. Sigue creciendo. Sigue siendo tan amoroso. ¿Cómo te sientes cada vez que están juntos ensayando o rodando?

Creo que Rose y yo ahora nos entendemos a la perfección. Tenemos una especie de lenguaje tácito maravilloso y nos hemos conectado de verdad. Sabemos exactamente quiénes somos. Sabemos cómo funciona el otro. Sabemos lo que el otro necesita y quiere, y cada una está en su elemento. Así que sé cómo apoyarla. No sabía cómo apoyarla tan bien en la primera temporada, pero he aprendido, y viceversa. Nos damos mucho espacio para ser nosotros mismos, y creo que eso es lo que hace que Sam y Jay se vean tan bien juntos en pantalla. Es un placer trabajar con ella. Trabaja muchísimo. Se preocupa muchísimo, y eso me ha influido mucho, lo cual agradezco.

De entre todos los fantasmas, ¿quién crees que sería tu mejor amigo si pudieras verlo?

Probablemente Thorfinn. Thorfinn y yo solemos sentirnos atraídos por los tipos grandes y fuertes. Si lo piensas como en una caricatura, soy Burro y siempre ando buscando a mi Shrek.

Entonces, eres tú quien va detrás diciendo: “Vamos a hacer waffles. ¿Qué te parece?”

Estoy haciendo waffles, y Thorfinn pregunta: ¿Hay bacalao en los waffles? Y lo hacemos un chiste (risas).

¿Hay algún valor o lección que hayas aprendido a lo largo de estas cuatro temporadas?

Creo que se trata simplemente de la comunicación y de lo mucho que significa la familia para mí. Paso mucho tiempo fuera de casa. Creo que mi familia se ha sacrificado mucho por mi sueño y se lo agradezco enormemente. Pero, en cierto modo, me hace darme cuenta de lo valioso que es el tiempo que paso aquí en casa con mis hijos y mi esposa. Así que no sé si lo he aprendido del programa, pero sin duda lo he aprendido de la experiencia.

Las cuatro temporadas de ‘Ghosts’ están disponibles en Universal+.

