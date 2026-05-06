Uktarsh Ambudkar: ‘Me inspira mucho la fe, la convicción y el entusiasmo de Jay por todo lo que hace’

El primer día fue una locura. El primer día grabamos el piloto en Los Ángeles en medio de una pandemia mundial. Todos llevábamos mascarillas, con las caras cubiertas. No se veía la boca ni la nariz de nadie, y quién sabe cómo eran las personas. Luego nos mudamos a Montreal para empezar a grabar la primera temporada ese verano. Otra vez, la pandemia nos atrapó. Así que no sabíamos cómo era nuestro equipo durante las dos primeras temporadas. Todos llevaban mascarillas, todos estaban cubiertos. Nunca fue seguro ni cómodo. Todos, ya sabes, tenían COVID todo el tiempo. Así que fue muy difícil, realmente difícil, hacer televisión durante la pandemia. Y ahora es un sueño. Estamos comiendo donas, comiendo bocadillos y divirtiéndonos juntos. Estoy tan feliz de que hayamos superado ese tiempo y hayamos llegado hasta aquí.