Un centro histórico ampliado

'Lo que les vengo a proponer es que nuestro centro histórico empiece sí, en San Felipe, pero termine en la Vía España con Vía Brasil. Lo que era el antiguo Camino de Las Sabanas, que conectaba la ciudad de Panamá desde la Puerta de Mar que quedaba en Presidencia hasta lo que hoy es El Cangrejo, Obarrio y La Zona Bancaria'.El Camino de Las Sabanas era el que conectaba la ciudad con las fincas que estaban a su alrededor. Y ese viejo Camino de La Sabana todavía hoy se puede caminar y recorre buena parte de la Vía España. Una caminata que inicia en Obarrio y nos lleve a atravesar Calidonia y el área peatonal de la Central puede tomar unos 60 minutos, a paso ligero o un poco más despacio, una hora y media. A través de esa caminata se pueden ver las diferentes etapas arquitectónicas de nuestra ciudad.¿Qué espacios incluirían este centro histórico? El primero, que ya está regulado, protegido por leyes patrimoniales, incluye a San Felipe y Santa Ana. A esta área, Lasso le agregaría el cerro Ancón. 'El Ancón ha sido parte de San Felipe desde siempre, aunque se divide de manera artificial por la Zona del Canal'. Y esta división es también parte de la historia del país. Lasso destaca la continuidad en el uso del espacio para espacios simbólicos importantes como la Presidencia, la Catedral Metropolitana, la Plaza de Francia, anteriormente cuartel del Chiriquí, donde se dieron momentos importantes como el fusilamiento de Victoriano Lorenzo. San Felipe también fue un importante centro de comercio. En la Puerta del Mar entraba toda la mercancía desde los barcos que anclaban en las islas cercanas ya que por la poca profundidad de la bahía no podían llegar hasta la ciudad. De allí se trasladaban al Camino de Cruces, centro comercial importante por mucho tiempo y hoy todavía con una economía floreciente del turismo.El centro histórico es un centro cultural importante, contiene lugares como La Manzana, el Museo del Canal, el Museo de la Mola, el Teatro Nacional y guarda importantes memorias de centros de debate político como la Plaza de Santa Ana y el Café Coca Cola. 'Todos espacios estos que nos invitan a pensar en la República que somos, cómo se fue formando, en qué espacio se fue formando, con qué debates, con qué eventos'. El segundo espacio que es reconocido, aunque no cuente una ley patrimonial, incluye a Calidonia y Bella Vista. 'Se crea a principios del siglo XX, más o menos hasta los años 40, tiene edificios icónicos de alto valor patrimonial, esta vez de arquitectura neocolonial, sobre todo, y también art deco, así como espacios de memoria colectiva', resume.Plaza Porras, al igual que la Plaza de Francia, es un reconocido espacio de protestas, de encuentros ciudadanos. 'Este es el barrio de La Exposición que crea Belisario Porras como parte de muchas de las obras públicas que él hizo para decir, 'Esta ruta, este país no es norteamericano, este es otro país con su propia identidad, su propia cultura que es distinta'. También importantes para nuestra memoria, los primeros suburbios de la ciudad de Panamá, así como espacios dedicados a la ciencia y la historia, como el Laboratorio Gorgas y el Hospital Santo Tomás.