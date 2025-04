Panamá

El drama familiar y la comedia seria le permiten a Daniel Poler iniciar su carrera como realizador de largometrajes de ficción con Espina (2025), una producción sobre no rendirse ante las adversidades y un espacio para que reflexionemos sobre la necesidad de seguir adelante. A las 8:30 p.m. en la sala 7.

El tema más desarrollado por el documental panameño ha sido la caótica relación diplomática, cultural, económica y política entre Panamá y Estados Unidos. Por eso, fue un riesgo superado con creces el que alcanzó la cineasta Annie Canavaggio al plantear novedades en torno a los desencuentros entre ambos países en su documental Hijo de tigre y mula (2025). Es a las 10:30 a.m., en la sala 4.

Centroamérica y el Caribe

Del sur de América

La Suprema (2024), de Felipe Holguín, fue la propuesta de Colombia para la categoría de mejor película internacional para los premios Óscar. Este drama boxístico recibió vítores de revistas como Variety y Rolling Stone por unir la comedia costumbrista con un estudio sociológico sobre la dignidad. Sala 5, a las 11:30 a.m.

La argentina Lola Arias escribió y dirigió el documental Teatro de guerra (2018), sobre aquel episodio terrible que fue la Guerra de las Malvinas, que puso en la balanza a la dictadura militar argentina y al Reino Unido de la conservadora Margaret Thatcher. Con Reas (2024) une el drama carcelario con el musical teatral, más elementos del documental experimental para hablarnos sobre la libertad y el futuro. Sala 7, a las 10:30 a.m.

Los festivales de Berlín y Seattle quedaron encantados con Raíz, un drama rural peruano chileno dirigido por Franco García Becerra, sobre lo de siempre en América Latina: empresas despreciables que hacen riqueza a partir de la contaminación de nuestro medio ambiente. Sala 1, a las 10:30 a.m.

De España

Plenamente justo el otorgarle los premios Goya, Gaudí y Forqué en la categoría de mejor película de animación a Mariposas negras (2024), de David Baute. Una hermosa paleta de colores nos permite apreciar otra prueba de cómo el cambio climático está cambiando la realidad al planeta y a sus habitantes. Sala 3, a las 11:00 a.m.

Otras latitudes

En estos tiempos de plataformas de streaming, es positivo volvernos románticos y nostálgicos por la costumbre de ir a una sala de cine. Con Filmlovers! (2024), el documentalista francés Arnaud Desplechin nos recuerda los motivos por los cuales todavía vale la pena estar en una sala a oscuras para que nos narren una historia con imágenes en movimiento. Sala 1, a las 12:30 p.m.

El drama All We Imagine as Light (India, 2024) enamoró en los festivales de Cannes y San Sebastián, al Globo de Oro y al Bafta, y a las asociaciones de críticos en Estados Unidos. La directora Payal Kapadia explora los personajes femeninos con una delicadeza y una honestidad increíble. Sala 3, a las 10:00 p.m.

La directora británica Andrea Arnold indaga sobre la familia, la pubertad y la pobreza en su drama Bird (2024), nominado a los Bafta, los Premios del Cine Europeo y a las distinciones que otorga la Asociación de Críticos de Norteamérica. Sala 4, a las 6:00 p.m.

El drama social The Seed of the Sacred Fig (Alemania, 2024), le da el pie al cineasta Mohammad Rasoulof para conversar sobre los derechos de la mujer y el alcance de la palabra libertad de acuerdo a quién eres y dónde residas en el mundo. Sala 5, a las 6:30 p.m.