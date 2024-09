Un sentido homenaje a Ceferino Nieto

El evento, que tuvo lugar al atardecer del pasado viernes 6 de septiembre en el parque La Bandera de Chitré, no fue cualquier preámbulo al fin de semana. Fue la ocasión propicia para rendir un homenaje a Ceferino Nieto, uno de los más grandes exponentes de la música típica panameña, quien a pesar de haber abandonado el plano físico hace un año, perdura en el recuerdo de sus familiares y seguidores.

El acordeonista, violinista y compositor, conocido como el ‘Titán de las Américas’, alegró la vida de todo un país siendo el autor de temas como Adonay, Abre tu puerta paloma, y Mi novia y mi pueblo, entre otros.

La Estrella de Panamá pudo conversar con su hijo Ceferino Nieto quien junto con sus hermanos Cristian, Edwin y Félix Alexander y los colaboradores más cercanos del músico organizaron un tributo a esta personalidad de la música, quien dejó Ya estrenamos y Se está acabando mi vida como sus últimas composiciones. El hijo de Nieto aseguró a este diario que la develación de la escultura –realizada por el artista plástico Aristides Villarreal– fue un momento emocionante para él y su familia.

“Todo el mundo aplaudía lo que sucedía mientras lloraban emocionados y orgullosos con ese sentimiento encontrado que nos queda, el quererle ver de nuevo esa sonrisa que tenía mi papá. Seguro que él donde esté, está disfrutando de ese merecido homenaje”, expresó Nieto.

El primogénito del músico también confió a este diario que a pesar de la fama que le trajo su carrera musical, su padre – a quien describe como un músico vanguardista e innovador - siempre fue cercano con él y sus hermanos. Una faceta personal de un músico que introdujo el uso del bajo en la música típica y colaboró musicalmente con personalidades como Dorindo Cárdenas.

“Me acuerdo que yo viviendo en la ciudad capital y él en Chitré, me decía: ‘hijo, no me escribas por WhatsApp, háblame por el teléfono’. Seguidamente, me dijo que no me lo decía por cosa de él mismo, sino por mí para que cuando él no estuviera físicamente, no me hicieran falta esos momentos que tuve con él. Mi padre fue alguien con tanta historia y sabiduría, algo así como una biblioteca andante. Yo siento que todavía él me hace demasiada falta, pero cuando ves que inmortalizan su trayectoria y su legado, te sientes orgulloso pero a la vez siento esa sensación de: ‘wao, cómo me gustaría que estuviera aquí’, rogándole a Dios para que él pueda ver este homenaje que le están haciendo y lo disfrute en el cielo”, narró.

Nieto, quien es productor musical de profesión, recordó que los consejos de su padre fueron vitales al momento de iniciar una carrera que decidió tomar tras la inspiración que le trajo el vivir rodeado de acordeones, instrumentos musicales y equipos de sonido. En lo personal, recuerda a su padre cómo ‘lo mejor del mundo’.

“Como padre de familia, él siempre estaba tratando de corregirnos. Él nos dejó tomar nuestras propias decisiones, pero también se imponía cuando la ocasión lo ameritaba. Siempre lo hizo con mucho cariño y aun con la edad que tenemos actualmente, nos señalaba las cosas que creía que tenían que ser corregidas y siempre nos alentaba a ser mejores en lo que hacíamos. Fue un papá espectacular”, rememoró.

Nieto aprovechó la entrevista para recordar a los lectores la necesidad de honrar a sus padres y madres cuando estén vivos. “Es muy importante honrarles y darle el valor que se merecen en vida antes de que sea demasiado tarde”, agregó.

El homenaje –que además contó con la asistencia de colegas de Nieto y autoridades, como el alcalde de Chitré, Juan Carlos Huerta- fue propicio para exhibir el video del tema Nada que ver, que realizó Nieto en el año 2022 junto al cantautor Rubén Blades, quien donó la escultura develada el pasado viernes. Blades no pudo asistir al evento por los compromisos de trabajo que le mantuvieron en la ciudad de México, y manifestó a través de Instagram su afecto, cariño y agradecimiento tanto a la familia como a la orquesta del músico.

El hijo de Nieto también tuvo un gran recuerdo para él. “Nosotros sentimos una gran admiración por Rubén, un panameño que logró meterse en un género como es la salsa y transformándolo como la eminencia que es. Es bonito cuando el artista que más admiras en la tierra, le realiza un homenaje a tu papá. Eso es grandioso”, resaltó.