Una muy particular forma de mirar

Fragmentos, detalles. No hay imágenes completas. Es un poco el reflejo de nuestra mente, que, con el auge tecnológico y las redes sociales, fragmenta imágenes e ideas. Ya no leemos largos textos, de las noticias, algunos elementos básicos. En ‘Una forma de mirar’ la artista Ana Elena Garuz exposición explora la abstracción figurativa en pintura acrílica, dibujo con lápiz de color y collage textil. La exposición se presenta en Casa Santa Ana, en el Terraplén, en una colaboración entre Fundación Casa Santa Ana y Galería Diablo Rosso. “Desde el 2022 empiezo a hacer esta serie de dibujos que han abierto un camino distinto dentro de mi práctica. Generalmente uso fragmentos de imágenes que utilizo para construir pequeños collages que uso como estudios para mis pinturas grandes. Durante la pandemia empecé a pensar ¿Qué pasa si agarro uno de ellos solo y lo aíslo?”, relata Garuz. “Me interesaba la idea de hacer como una especie de trompe-l’œil (trampantojo), para que pareciera que es un recorte impreso, pero, no lo es”, agrega.

Empezó a experimentar con diversos materiales hasta que llegó al lápiz de color, que tenía mucho tiempo de no utilizar. Empecé con dibujos bien pequeños y los fue agrandando hasta llegar al tamaño que tienen las obras expuestas. Esa pared, con coloridos fragmentos de colores se ha convertido para la artista en “una manera de mirar el mundo”. “El colapso y la fragmentación se han vuelto una forma de mirar en mi vida. Entonces lo que hago es constantemente ver medios impresos y recortar cosas que llaman mi atención. Y al hacerlos en dibujo, cambiar su proporción y poner muchos en una pared Me interesa ver qué significados empiezan a surgir y las relaciones empiezan a surgir entre ellos”. Y esta observación se traslada también a los ojos del espectador generando reacciones fuera del control de su creadora.

Vistas a través de una pantalla, las obras de Garuz semejan impresiones. Entra en escena el trompe-l’œil, pues frente a la obra original, el observador descubrirá que se trata de un dibujo. “Llego al lápiz de color porque era el material que más se asemejaba, cuando se ponías en el papel, a algo impreso”, explica Ana Elena, quien recordó los efectos que tenía el lápiz sobre el papel durante su etapa escolar. Quien se acerca lo suficiente a las obras descubrirá detalles de los trazos y las diferencias de intensidad que ayudan a dar la impresión de un papel impreso. De hecho, el papel de algodón de 300 gramos sobre el cual se dibuja, es lijado para obtener una textura muy pulida.

Se trata de todo un proceso para lograr que lo que se aprecie simule algo que no es. Las formas de los recortes surgen de pedacitos de papel que encuentra uno en la calle o una tapa de refresco aplastada; los colores se seleccionan imitando el del recorte. “Se vuelve algo que yo me impongo”, dice. Y pensando en cómo podía hacer un dibujo en gran escala, desarrolló su obra textil. En este caso, su punto de partida, como una referencia, fue el trabajo de las molas. “En algún momento fui al Museo de la Mola y empecé a hacer una relación entre el uso de capas de tela y las capas que yo uso en mis collages. Mi intención no es hacer una nueva mola. En mi caso es más como una excusa que me permite desarrollar algo”. A su investigación sobre el trabajo textil de las mujeres guna se sumó un recuerdo de su niñez: la costura con patrones que su madre hacía por hobby y en los que Ana Elena participaba haciendo los cortes de los patrones.