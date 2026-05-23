Una muy particular forma de mirar

Empezó a experimentar con diversos materiales hasta que llegó al lápiz de color, que tenía mucho tiempo de no utilizar.Empecé con dibujos bien pequeños y los fue agrandando hasta llegar al tamaño que tienen las obras expuestas. Esa pared, con coloridos fragmentos de colores se ha convertido para la artista en 'una manera de mirar el mundo'.'El colapso y la fragmentación se han vuelto una forma de mirar en mi vida. Entonces lo que hago es constantemente ver medios impresos y recortar cosas que llaman mi atención. Y al hacerlos en dibujo, cambiar su proporción y poner muchos en una pared Me interesa ver qué significados empiezan a surgir y las relaciones empiezan a surgir entre ellos'. Y esta observación se traslada también a los ojos del espectador generando reacciones fuera del control de su creadora.