Una oda artística a la autoaceptación

La artista Susana González Revilla vive un 2025 marcado por el éxito, tras consolidar su proyección internacional en dos escenarios: la galería Lichtundfire de Nueva York (Estados Unidos) y la Bienal de Arte de Bogotá (Colombia), donde obtuvo el reconocimiento de la crítica y del público.

La abstracción y la denuncia son parte esencial de la obra de González Revilla, la cual no se limita al lienzo, sino que se expande hacia la creación de coreografías performativas con las que expresa, a viva voz, mensajes contra males como el abuso infantil, la violencia de género o la corrupción institucional, tanto en Panamá como en otros países. Incluso ha llevado sus acciones artísticas frente a las escalinatas del Palacio de Justicia de Panamá.

Ese canto contra la injusticia constituye una parte fundamental de su repertorio, en el que también busca ofrecer una ventana íntima y gestual a través de la pintura abstracta. Para González Revilla, su estudio se ha convertido en un refugio creativo, donde combina colores e imágenes con gestos de amor propio, usándolos como una forma de resistencia ante la adversidad.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, la artista expresó que su obra se guía por un principio espiritual: dar gracias cada día por algo, por más mínimo que sea.

“Yo doy gracias por cosas tan esenciales como las frutas o el océano —que es accesible para nosotros—, hasta por partes de mi cuerpo como mis piernas y mis ojos. Hablo de ciertas cosas no solo en función de los lugares a los que voy, sino desde el hecho esencial de que todos somos seres humanos. Cuando agradezco por lo sencillo, mi mente empieza a ver las cosas con más positividad”, señaló.

González Revilla también busca, a través de su arte, invitar a la protección del medio ambiente y promover que el ser humano aprenda a perdonarse a sí mismo. En su paso por Bogotá, abordó mediante una acción performática el tema de la vergüenza y la necesidad de reconciliarse con uno mismo.