Una oda artística a la autoaceptación

La artista confesó a este diario que le preocupa profundamente la realidad actual, y considera que muchos de los males del mundo provienen de la desconexión del ser humano con el planeta.'Tenemos una desconexión muy profunda con el organismo que nos sostiene. En esa desconexión nace lo que está destruyendo el planeta. Por eso busco que, a través de mi arte, el público vuelva a conectar con él. Como decía antes, hay un alto nivel de decepción y frustración cuando se ve que las personas capaces de producir cambios sistémicos no los hacen', reflexionó.En este sentido, las propuestas de González Revilla buscan promover un cambio social desde la humildad, sin importar la plataforma desde la que se exprese: ya sea a través de la pintura abstracta o de la acción performática.