Vuelve a Chiriquí, ‘La Cosecha’

El evento sufrió una pausa de varios años debido a “incumplimientos de gobiernos (anteriores y actuales) que me dejaron una deuda que debí asumir”, revela.

¿Quienes vienen este año?

Melinda Joe, periodista del Japón que escribe para el Japan Times, Nikkei Asia y otros medios reconocidos es una de las invitadas, así como Rafael Tonón, un brasileño residente en Portugal que escribe para medios internacionales incluído el Washington Post.

“Son personas que están buscando siempre buena información, lo nuevo, el otro ángulo. Los había conocido en viajes de gastronomía y ahora vendrán a la tierra del Panama Geisha”, dice Chanis con entusiasmo.

Conectando La Cosecha Panamá con La Cosecha Guatemala nos visitará Débora Fadúl del restaurante Diaca (Restaurante más sostenible de Latinoamérica 2022 y puesto 52 en la lista aumentada de los 50 Best RestaurantsLatinoamérica)

“Débora es la única mujer chef centroamericana y caribeña en la lista de los mejores 100 chefs de la lista The Best Chef. Así que es un grupo de gente que va a aportar muchísimo, que no vienen solo a vivir la experiencia, sino a dar algo debido a que tendremos un taller gastronómico con nuestros invitados”.

Se suman a la lista de invitados el cafetalero Giorgio Bressani de la finca San Jerónimo, “una de las fincas más sostenibles que haya visto”, destaca Chanis. . “Hacen el compost de toda la finca y no compran ni un solo gramo de abono artificial, reciclan todas las bolsas de café y luego hacen telas con las fibras que producen. Giorgio viene a hablar de su finca y va a traer su café y sus mieles especiales”.

El alojamiento sede será en Finca Panda, un proyecto nuevo de casas en medio de cafetales y en el hotel Panamonte, donde se llevará a cabo ‘El ritual del café’ con el chef anfitrión Charlie Collins y la invitada, Débora Fadul en tandem.

“Vamos a tener una edición especial con un maridaje de tres bocados de comida dulce y salada con una taza de café de especialidad en donde el barista te lo filtra, prepara frente al comensal y detalla el origen del café, a qué altitud fue cultivado, a qué familia y variedad pertenece y el proceso al que fue sometido. ‘El ritual’ permanecerá dos semanas más en el Panamonte exclusivamente.

Este año, el evento se llevará a cago al 100% con manos chiricanas.

“Todo el que va a trabajar en ‘La Cosecha’ desde el fotógrafo, los cocineros de todos los eventos, cada personal, cada líder comunitario es residente en Chiriquí”, asegura.

Y, por supuesto, esto incluye a los cafetaleros, quienes fungirán como anfitriones en los diversos eventos del tour. “Visitaremos la finca de Café Don Benji de la familia Müller Dianous. Tendremos de invitado a Iván González de Bambito Estate en otra actividad. La familia Garrido de Garrido Specialty Coffee nos recibirá en un atardecer con catas de sus cafés en diferentes presentaciones con la reconocida barista Lucía Ng. Tendremos una cata con Valentina Protti, una barista que vive en Boquete y tiene un taller educativo y trabaja con muchos pequeños productores del área”. Y la fiesta de cierre va a ser en Elida Estate de la familia Lamastus.

“La primera familia que nos abrió las puertas en el primer evento ‘La cosecha’ nos vuelve a recibir en su finca para la fiesta final”, informa.

Se suma a las actividades una cata de vinos de California presentada por Carol Burke, representante de los vinos Decoy, Carol Burke.

En cuanto a la gastronomía, el chef Alex Rodríguez del restaurante Mezcla será el invitado especial local y en un evento tendrá una colaboración con el premiado chef chiricano de Cantina del Tigre, Fulvio Miranda. Otros cocineros de boquete invitados serán del Hotel Los Molinos y Alexander Rojas del restaurante Ngadri.

El desarrollo del proyecto La Cosecha, le ha permitido a Chanis “seguir afirmando que el turismo gastronómico tiene mucho impacto, no solo a corto sino a mediano y largo plazo, más de lo que yo pensaba”, admite.

Con esta edición, lo sigue comprobando.