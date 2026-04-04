¿Vuelve ‘Bennifer’? El rumor que sacude las redes sobre Jennifer Lopez y Ben Affleck

El nombre de Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelve a encender las redes sociales.

Esta vez, no por un estreno ni una aparición pública, sino por un rumor que ha comenzado a correr con fuerza en X (antes Twitter): la icónica pareja de Hollywood estaría saliendo otra vez.

Todo comenzó con una publicación viral que muestra a ambos abrazados en una alfombra roja, imagen que rápidamente despertó la nostalgia de millones de fans que aún no superan su historia.

En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron, alimentando la posibilidad de un inesperado reencuentro.

“¿Otra vez juntos?”, “Bennifer nunca muere”, “esto sí no me lo esperaba”, son solo algunas de las reacciones que inundan la plataforma.

Sin embargo, más allá del entusiasmo digital, lo cierto es que no existe confirmación oficial ni evidencia reciente que respalde este supuesto regreso.

La imagen que circula corresponde a una etapa pasada de la pareja, cuando aún compartían su historia de amor frente a las cámaras.

Tras su mediática separación en 2025, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida sentimental.

Aun así, el interés del público por su relación sigue intacto, convirtiendo cualquier señal real o no en tendencia inmediata.

Y es que la historia de Lopez y Affleck no es cualquiera. Su romance, marcado por idas y vueltas durante más de dos décadas, ha sido uno de los más seguidos y comentados en la industria del entretenimiento.

Por ahora, todo queda en el terreno de la especulación digital, pero el simple hecho de que sus nombres vuelvan a cruzarse ya es suficiente para revolucionar internet.