Vulnerables

La región presenta agudos problemas. Se refieren sintéticamente algunos de ellos.

Panorama

Un nuevo informe del Banco Mundial refiere sobre América Latina y el Caribe (LAC) que “entra en 2026 con un crecimiento aún limitado por desafíos estructurales de larga data”. Señala que este año “el crecimiento del PIB regional será de un 2,1 por ciento, por debajo del 2,4 por ciento de 2025”. Ello deja a la región como una de las de crecimiento más lento del mundo. Destaca que “La falta de mejora convive con revisiones a la baja en las proyecciones de algunos países y refleja una combinación de la demanda que resulta familiar: el consumo privado sigue siendo el principal motor, mientras que la inversión se mantiene en niveles bajos en medio de una elevada incertidumbre mundial e interna y condiciones de financiamiento real aún restrictivas”.

Discapacitados

Hay en LAC 85 millones de discapacitados, aproximadamente el 14% de la población. Una joven chilena de 21 años recibió uno de los máximos galardones mundiales, el Freedom from Want Award 2026 por su excepcional trabajo por ellos. Isidora Uribe vive con diplejía espástica, una forma de parálisis cerebral que afecta la movilidad de sus piernas, tras un parto prematuro. Se desplaza con andador y, a veces, en silla de ruedas. Desarrolló múltiples proyectos para defender los derechos de los discapacitados a nivel nacional e internacional. Uno de ellos es “Encuentra tu lugar”. Fue embajadora de la ONU sobre el problema. Relató cuando recibió el premio como fue objeto de un cruel bullying en la escuela. Resalta que “Lo más duro para mí fue ver cómo el sistema me fallaba. El colegio respondía: ‘Son niños, hay que dejarlos ser’. Pero ¿cómo un maltrato va a ser algo natural?”. Se transformó en un motor social por esta causa.

Indígenas

La UNESCO estima que en América Latina hay 58 millones de indígenas. Son portadores de sabidurías ancestrales y los más dedicados cuidadores de la naturaleza y el medio ambiente. Sin embargo, sufren durísimas discriminaciones. Una mujer indígena mexicana recibió el prestigioso Sony World Award 2026, premio organizado por la World Photography Organisation. Su proyecto fue seleccionado entre los 400.000 presentados. Citali Fabián resultó ganadora en la categoría Creativa por su proyecto “Bilha, historias de mis hermanas”. Es una artista visual originaria de la comunidad yalalteca de la región indígena zapoteca de Oaxaca. Uno de los lugares más pobres de México. Actualmente reside en Londres. En su obra usa la fotografía y la ilustración digital para explorar temas como la identidad, el territorio, la migración y los lazos comunitarios. “Lo que más me emociona de este premio es precisamente que el trabajo de las mujeres (indígenas), sus obras y lo que están haciendo ahora esté ahí para que el mundo también lo vea y se les reconozca por las increíbles cosas que están haciendo”, dijo la galardonada en conversación con BBC Mundo. La serie narra las historias de mujeres emblemáticas de las comunidades indígenas de Oaxaca, cuyo activismo abarca ámbitos que incluyen el derecho, la lingüística, las artes y la ecología. El premio otorgado ha sido financiado por una empresa privada, trabajando en asociación con la ONG internacional que lo creó.

Alarmas

El Fondo de Población de la ONU ha llamado la atención sobre el impresionante dato de que cada día mueren 800 mujeres durante el embarazo o el parto, y que estas muertes son evitables. Se trata de casi 300.000 vidas anuales que podrían salvarse. Entre las causas la pobreza, las desigualdades, y la falta de servicios mínimos de protección materna en amplias áreas. Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes podrían reducirse fuertemente con acceso oportuno a servicios médicos calificados y equipamiento.

Una observación