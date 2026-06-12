Vulnerables

Hay en LAC 85 millones de discapacitados, aproximadamente el 14% de la población.Una joven chilena de 21 años recibió uno de los máximos galardones mundiales, el Freedom from Want Award 2026 por su excepcional trabajo por ellos. Isidora Uribe vive con diplejía espástica, una forma de parálisis cerebral que afecta la movilidad de sus piernas, tras un parto prematuro. Se desplaza con andador y, a veces, en silla de ruedas. Desarrolló múltiples proyectos para defender los derechos de los discapacitados a nivel nacional e internacional. Uno de ellos es 'Encuentra tu lugar'. Fue embajadora de la ONU sobre el problema. Relató cuando recibió el premio como fue objeto de un cruel bullying en la escuela. Resalta que 'Lo más duro para mí fue ver cómo el sistema me fallaba. El colegio respondía: ‘Son niños, hay que dejarlos ser’. Pero ¿cómo un maltrato va a ser algo natural?'. Se transformó en un motor social por esta causa.