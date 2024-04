‘Yo quiero ser presidente’ cumple 30 años llenando teatros panameños

La obra’ Yo quiero ser presidente’ refleja en cierto modo el ánimo del pueblo panameño al momento de votar. Desde hace 30 años que se realiza la producción teatral, el resultado del simulacro de votación que se hace con el público, coincide con el resultado real de las elecciones presidenciales.

Este año estrena el 3 de abril y estará hasta el 4 de mayo en el teatro La Plaza. Será protagonizada por cuatro primeras actrices: Neysa Ferguson, Mara Betancourt, Lourdes Gómez Nates y Maciel Quintana; “representando a las mujeres del pueblo, mujeres al poder que son las voces que denuncian. Con ellas entonces tenemos a cinco candidatos, que no voy a decir los nombres de quienes los van a interpretar, pero sí voy a decir quiénes van a salir: Martín, Lombana, Roux, Mulino y Gaby”, revela el director Daniel Gómez Nates a este medio.

“El día 4 de mayo, un día antes de las elecciones, nosotros proclamamos al presidente. Lo hemos hecho en cada obra, cada cinco años, y nunca hemos fallado. ¿Cómo hacemos para que nos resulte exacto? Aquí no hay secreto, la gente va a ver una comedia, una sátira, se está riendo, se está divirtiendo y no hay presión. Le entregamos una volante como parte del juego de la obra, con los nombres de los candidatos, y votan anónimamente”, añade Gómez Nates.

Para el director, en esta obra los candidatos no son lo más importante, sino el contexto en el que se desarrolla la producción, que es siempre en la misma comunidad: Cerro Escondido. “Ahí vemos un fragmento de lo que es la población panameña necesitada, ese hombre y mujer de a pie, ese obrero, esa ama de casa, ese estudiante, a quienes todavía no se les ha cumplido y que han pasado muchos años, han pasado muchas promesas, pero que todavía no vemos un Panamá realmente próspero, equitativo y justo”.

Asegura que no se inclinan hacia ningún candidato y eso le gusta al público, considera que por eso han ganado credibilidad. “La gente se siente identificada porque entiende los problemas y es una forma de confrontar a esos candidatos cada cinco años y decirles: ‘esto no se ha cumplido espero que tú me lo cumplas, no me estés prometiendo humo. Dime lo que vas a hacer y házmelo realidad’. Eso es lo interesante”.

La obra es una crítica, un llamado de atención a los políticos, “porque volver a la democracia costó mucho y debemos defenderla, mantenerla. Pero lamentablemente la democracia se está erosionando por culpa de inescrupulosos corruptos y eso no lo merece un pueblo como Panamá ‘Yo quiero ser presidente’ te habla de eso”.

‘Yo quiero ser presidente’ fue presentada por primera vez en 1994. Gómez recuerda que en esas elecciones competían siete candidatos y los que encabezaban eran Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso. “La presentamos el teatro La Cúpula, fue un éxito inmediato y rotundo porque era una novedad”.