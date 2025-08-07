Aclaran que permiso de entrada de carne bovina paraguaya no afecta la producción nacional

La Agencia Panameña de Alimentos (APA) aclaró que la aprobación para la importación de productos cárnicos bovinos por parte de Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay corresponde exclusivamente a cortes y recortes especiales, premium y choice 100 % sin hueso, destinados a segmentos específicos del mercado panameño.

Estos dos cortes de carne de res congelados o refrigerados serían incluidos en el Sistema Integrado de Trámites, como indica la Resolución 005-2025 del 27 de junio de 2025.

La medida que fue autorizada por la junta directiva de la APA otorga por un periodo de 3 años al paraguayo frigorífico Victoria, exportar carne de res a Panamá bajo las fracciones arancelarias 0202.30.00.00.20 (trimming congelado) y la 0201.30.00.00.90 (trimming refrigerado), según consta en la resolución autorizó Alberto Paz-Rodríguez, director de la APA y Francisco Mola, secretario.

“Es importante destacar que esta autorización cumple con la elegibilidad zoosanitaria que se requiere para la importación de estos aranceles. Esta aprobación se suma a las ya vigentes para países como Argentina y Uruguay, que están habilitados para exportar los mismos tipos de cortes a Panamá”, indicó la APA a través de su comunicado de prensa.

Las plantas panameñas habilitadas para estos países de Suramérica fueron aprobadas cumpliendo con los procesos de verificación técnica y documental que se gestionan en conjunto con las autoridades competentes.

La APA reiteró que esta medida no representa una competencia para la producción local de carne bovina. Se trata de posibles futuras importaciones que responden a demandas específicas sin afectar el desarrollo ni la comercialización de la ganadería nacional.