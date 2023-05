Las brechas de la pandemia en la comprensión lectora

El déficit en comprensión lectora en Panamá viene de antes de la pandemia. Pixabay

La comprensión lectora o rendimiento lector implica la capacidad del estudiante para leer sin cometer errores, con una velocidad adecuada y comprendiendo la historia o información que tiene en frente.

Se trata, por tanto, de una habilidad clave para que niños y jóvenes puedan avanzar en el proceso del aprendizaje, la cual fue evaluada por una reciente investigación del Centro de Investigación Educativa de Panamá (Ciedu).

El estudio se desarrolló en 2021 cuando las escuelas permanecían cerradas debido a los estragos de la pandemia por la covid-19 y determinó que el deterioro del rendimiento lector solo se registró en el sistema educativo público, donde 1 de cada 5 estudiantes de segundo grado evaluados no era capaz de leer palabras.

“Estos estudiantes estaban todos en escuelas oficiales y fueron evaluados en mayo o junio de 2021, es decir que cursaban ya mitad del año escolar”, especifica un informe de la evaluación realizada por el Ciedu, con el apoyo del Ministerio de Educación, Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat AIP), Universidad Especializada de las Américas y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Uno de cada cinco estudiantes de segundo grado no fue capaz de leer palabras. Pixabay

El estudio también mostró que durante el cierre de las escuelas debido a la crisis sanitaria, los estudiantes de cuarto y sexto grado habían perdido velocidad de lectura.

“No se pudo calcular si los de segundo grado habían perdido capacidad, porque no existían datos comparables anteriores a la pandemia. Al estudiar por separado a los estudiantes de las escuelas oficiales y a los de las particulares, se encontró el importante resultado de que la pérdida de velocidad de la lectura se hallaba solo en los estudiantes de las escuelas oficiales. Los de las particulares no solo no perdieron capacidad lectora, sino que los de cuarto grado mejoraron su precisión en la lectura de palabras reales e inventadas con respecto al rendimiento anterior a la pandemia”, detalla el reporte de la investigación. Antes de la pandemia ya existía una brecha en el rendimiento lector entre los estudiantes de escuelas públicas y privadas en Panamá, y ya que durante la pandemia solo las escuelas públicas parecen haber empeorado su rendimiento lector, se puede determinar que la pandemia ha provocado que aumente la brecha existente y continuará aumentando si no hay ninguna intervención sistemática al respecto”, destacan los autores del estudio, el Prof. Daniel Cubilla Bonnetier y la Dra. Laura Sánchez-Vincitore, ambos de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana, y la Dra. Nadia De León, directora del Ciedu, uno de los centros que forma parte del “ecosistema de investigación” de la Senacyt.

Otra diferencia notable registrada entre escuelas públicas y privadas fue el tiempo de interacción virtual de los estudiantes con sus docentes durante la pausa de clases presenciales: en los colegios particulares la media fue de 16 a 20 horas por semana, mientras que en las escuelas públicas el promedio de interacción fue de 1 a 5 horas por semana en cuarto grado y de 6 a 10 en sexto.

El documento también resalta los múltiples factores relacionados con la desigualdad que afectan el rendimiento lector, entre ellos los recursos disponibles en la escuela, la asistencia de los maestros, el ingreso familiar, acceso a la salud, nutrición o vivienda.

El estudio se realizó en 15 escuelas del país Pixabay

Y cuando se presentó la coyuntura de la pandemia y la obligación de la educación virtual y a distancia, esta desigualdad ya se reflejaba en que solo el 40% de los hogares que enviaban a sus hijos a escuelas públicas tenía acceso a internet, y el 30% tenía acceso a dispositivos electrónicos, en comparación con el 90% y 80%, respectivamente, en relación con el sistema privado.

“Cuando se decretó el cierre de las escuelas por la pandemia en Panamá, uno de los más largos del mundo, los estudiantes de escuelas privadas se transfirieron a la educación virtual rápidamente, mientras que los de escuelas públicas estuvieron más tiempo con acceso mínimo a la educación”.

Como recomendaciones para mejorar el rendimiento en lectura en las escuelas del país, el estudio apunta la necesidad de aplicar métodos de enseñanza de lectura efectivos, enfocarse en habilidades como la conciencia fonológica (capacidad de ser consciente de los elementos que componen el lenguaje oral: palabras, sílabas, sonidos) desde los primeros años o hacer evaluaciones diagnósticas de la decodificación de la lectura para proporcionar apoyo adicional a los estudiantes que lo requieran.

Como tareas pendientes, los investigadores aspiran, más adelante, a ampliar el área de estudio para evaluar a estudiantes de todo el país, además de compararlos por sexo y por características en los hogares.