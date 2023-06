Panamá acoge la cumbre por el desarrollo sostenible

Unos 2,000 líderes en sostenibilidad convergerán en Panamá. Pixabay

En pocos días, Panamá se convertirá en el primer país del continente en ser anfitrión del Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad (SRI2023), la mayor reunión transdisciplinaria de investigadores, innovadores y financiadores en materia de desarrollo sostenible, con una amplia agenda de trabajo que incluye unas 200 sesiones y eventos.

La programación del SRI2023 contará con talleres y oportunidades de capacitación, demostraciones y concursos de innovación, espacios para networking y eventos satelitales internacionales, entre otros puntos, que se desarrollarán del 26 al 30 de junio de 2023 en el Panamá Convention Center y de manera virtual a través de la página oficial del congreso, sricongress.org, tanto en español como en inglés.

Para empezar, la plenaria de apertura del evento analizará el avance de la ciencia y la innovación para la sostenibilidad en América Latina mediante un debate sobre las acciones necesarias para que la comunidad de investigación e innovación y los organismos de financiación regionales impulsen el cambio en materia de sostenibilidad y destacando también los casos de éxito en la región.

Otras sesiones que formarán parte de la agenda inaugural son: “Defensores de las reservas de biosfera: La intersección de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y los valores medioambientales en América Latina”, “Get the Grade (SAM Edition)! Un juego de mesa para la agricultura sostenible”, “Exploración del horizonte para las prioridades de investigación de la ciencia del clima y la biodiversidad”, “Programas de formación significativos: acción colaborativa a través de becas para la transformación institucional”, “Escribir y publicar un artículo científico impactante”, “Afrontar la escasez de agua en dos continentes: América y África”, “Perspectivas indígenas de Panamá hacia la protección de los territorios de vida hacia 2030”, ”Narrativas científicas breves - Taller para investigadores noveles”, “Interfaz ciencia-política: Consideraciones para preparar y transmitir evidencia científica”, “Ciencia ciudadana y datos para la toma de decisiones” y “Pobreza, vulnerabilidad social y resiliencia urbana en Panamá”.

El evento se desarrollará de forma presencial y virtual. Pixabay

Los expositores

Entre los oradores invitados destacan figuras como el Dr. Keron Niles, profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales de la University of the West Indies, Jamaica; Roger S. Pulwarty, científico principal del Laboratorio de Ciencias Físicas de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) en Boulder, Colorado, Estados Unidos; Bonnie Keeler, profesora asociada de política ambiental en la Escuela de Asuntos Públicos Humphrey de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos; Clover Hogan, activista climática y directora ejecutiva de Force of Nature; o la Dra. Ana María Cetto, investigadora de los fundamentos de la mecánica cuántica, docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de proyectos reconocidos con el premio Nobel de la Paz, como lo fueron las conferencias Pugwash en 1995 y el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU en 2005, siendo la directora general adjunta de la institución.

Y por Panamá participarán la Dra. Gabrielle B. Britton, del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat AIP); Karina García, investigadora y profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP); Ivonne Torres-Atencio, profesora, jefa del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y presidenta de la Fundación Ciencia en Panamá; y Jorge R. Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, entre otros.

'Open Day' y más

La meta es impulsar ideas y proyectos innovadores. Pixabay

El programa del SRI2023 también contará con un espacio para compartir ideas innovadoras y para fomentar la colaboración, denominado Open Day o Jornada de Puertas Abiertas el 28 de junio de 2023, con sesiones de entrada libre de manera que los participantes del congreso tengan la oportunidad de interactuar con las partes interesadas en la sede principal de la actividad, el Panamá Convention Center, y en la UTP.

El Mercado de Ideas SRI es otra de las iniciativas del congreso, una vitrina para las investigaciones, avances, conceptos, diseños, prototipos y productos de sostenibilidad de estudiantes, jóvenes profesionales e innovadores, empleando videos breves que detallen las propuestas. Se trata de una actividad que resultó exitosa en las dos anteriores ediciones del SRI y que incluye dos competencias: sobre innovación en sostenibilidad e innovación en la eliminación de carbono.

Además, el SRI2023 tendrá eventos satélites en África del 20 al 22 de junio de 2023 en la Universidad Nelson Mandela, en Sudáfrica; y en Asia, con el Asia Spotlight del 10 al 12 de julio de 2023 en formato virtual.

Toda la agenda (fechas, horas, expositores, temas a desarrollar, etc.) del SRI2023 está detallada en la página sricongress.org, opción “Programa”, en inglés, español, francés y japonés.

El SRI2023 seleccionó en 2022 a Panamá como su sede para su tercera edición, bajo la organización de un consorcio formado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), Belmont Forum, Future Earth y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a través de su Oficina de Cooperación Internacional.

El objetivo del congreso es reunir en Panamá a más de 2.000 líderes mundiales en investigación de sostenibilidad, expertos gubernamentales y de la sociedad civil, financiadores e innovadores para promulgar soluciones significativas para la sociedad, transformaciones en la interacción de la investigación e innovación y colaboraciones para el cambio global.