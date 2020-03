Los Avengers se preparan para despegar en Disneyland

De Spider-Man a Thor pasando por Captain Marvel o Dr. Strange, Disney se prepara para recibir a los superhéroes de Marvel en "Avengers Campus", la nueva y espectacular área temática de Disneyland que se abrirá el próximo 18 de julio.

El famoso parque californiano invitó a un grupo reducido de medios, entre ellos Efe, a conocer las obras y los planes de "Avengers Campus", que parte con la sugestiva promesa de convertir al público en un héroe más de las historias de Marvel.

"Nuestra meta es entregar al visitante una aventura, una historia inmersiva, y encender su imaginación", aseguró Scot Drake, que es el ejecutivo creativo de portafolio de Walk Disney Imagineering y el máximo responsable de "Avengers Campus".

"La oportunidad de usar todas nuestras herramientas creativas y tecnología para traer a los superhéroes a nuestro parque es definitivamente el trabajo soñado. Las historias de los superhéroes son muy diferentes a las otras historias que contamos en nuestros parques", añadió.

Hay pocas marcas más exitosas en Hollywood ahora mismo que Marvel, por lo que Disneyland no ha escatimado en esfuerzo para que sus superhéroes puedan volar lo más alto posible en este parque temático que incluirá una recreación del célebre cuartel general de los Avengers.

Uno de los puntos clave de "Avengers Campus" será "WEB SLINGERS", una experiencia centrada completamente en Spider-Man.

En ella, los fans podrán lanzar telarañas como su héroe favorito gracias a una innovadora tecnología que combina efectos digitales con detección de movimiento.

De Spider-Man a Thor pasando por Captain Marvel o Dr. Strange, Disney se prepara para recibir a los superhéroes de Marvel. EFE

"WEB SLINGERS" también presentará a los Spider-Bots, unos pequeñajos robots de lo más traviesos que figuran entre lo más destacado del "merchandasing" de "Avengers Campus".

Pero la aventura de Spider-Man es solo una de los numerosos alicientes que planea Disneyland, ya que también habrá un santuario místico con Dr. Strange y un gran combate con el cuartel de los Avengers como escenario.

Además, los medios pudieron conocer al reparto de "Avengers Campus", que incluye dobles calcados de otros ídolos de Marvel como Iron Man, Black Widow o Black Panther.

"Desde el primer día hemos intentado resolver cómo hacer realidad esta área y que no solo puedas ver a tus superhéroes sino que te puedas convertir en uno de ellos. De eso va 'Avengers Campus': de vivir tu fantasía de superhéroe", defendió Brent Strong, el director ejecutivo y creativo de Walt Disney Imagineering.

"La idea de nuestra historia es que cuando los Avengers se enfrentan a enemigos cada vez mas grandes, como Loki, Ultron o Thanos, la manera en que salen victoriosos es con un equipo cada vez más grande. Y esta zona es la invitación para todos nosotros a unirnos a los Avengers y encontrar a nuestro héroe interior", agregó.

Con la "autenticidad" y la "interconexión" con las películas y los cómics como norma fundamental, "Avengers Campus" se erige sobre los tres temas que, según la guionista de Disneyland Jillian Pagan, definen a Marvel: "Heroísmo, optimismo y empoderamiento".

"Todo cuenta una historia", afirmó Pagan, ya sean los espectáculos de acrobacias, las atracciones, los encuentros de los fans con los héroes o, por supuesto, la comida del parque.

Ahí entra, por ejemplo, "Pym Test Kitchen", un restaurante inspirado en la trama de "Ant-Man" y cuyos alimentos han pasado por experimentos cuánticos de todo tipo que han transformado su tamaño de forma disparatada.

Los platos serán igual de sabrosos, pero los fans, con el tono juguetón del parque, tendrán que acostumbrarse a pretzels mastodónticos o a un sándwich de pollo con un pan diminuto.

No será el único guiño gastronómico para los fans más apasionados: "The Shawarma Palace" ofrecerá kebab y durum como los que comieron las estrellas de Marvel en una escena poscréditos de "The Avengers" (2012).

Con muchas sorpresas ocultas, un interés tanto por los adultos como por los pequeños, y situada al pie de la exitosa atracción "Guardians of the Galaxy - Mission: Breakout!" (inaugurada en 2017), "Avengers Campus" será la enésima muestra de la integración absoluta de Marvel en el imperio de Mickey Mouse.

Aunque para llegar a tiempo hará falta algo más que la magia de Disney o los superpoderes de Marvel: a escasos meses de que se abra "Avengers Campus", a Disneyland todavía la queda mucho trabajo por hacer para que el sueño de los héroes sea una realidad.