  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Ana Irene Delgado elegida presidenta de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA con respaldo unánime

Ana Irene Delgado fue elegida por aclamación como presidenta de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, reafirmando el compromiso de Panamá con la cooperación regional.
Ana Irene Delgado fue elegida por aclamación como presidenta de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, reafirmando el compromiso de Panamá con la cooperación regional. Cedida
Por
Darine Waked
  • 06/08/2025 16:18
La diplomática panameña planteó prioridades regionales contra el crimen transnacional, defendió la cooperación interinstitucional y reafirmó la relevancia de los foros multilaterales en temas estratégicos

La Embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, fue electa por aclamación como presidenta de la Comisión de Seguridad Hemisférica, tras ser propuesta por Colombia y respaldada de manera unánime por la delegación de Trinidad y Tobago.

En su discurso, Delgado agradeció la confianza de los Estados Miembros y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional. Subrayó que la seguridad hemisférica es un eje esencial de la OEA y destacó el rol proactivo de Panamá en espacios multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU, el CICTE y GELAVEX.

Prioridades estratégicas: crimen organizado, ciberseguridad y armas ilícitas

La nueva presidenta identificó tres grandes desafíos que requieren respuestas integradas y humanizadas: el narcotráfico, el crimen transnacional y la ciberseguridad. En esa línea, propuso fortalecer la interoperabilidad institucional y optimizar los sistemas regionales de información.

Entre las acciones destacadas mencionó la implementación de la Hoja de Ruta contra el tráfico de armas en Centroamérica y el impulso de un Observatorio conjunto OEA–CAF en temas de seguridad regional, reafirmando el liderazgo de Panamá en iniciativas de paz y estabilidad.

Lo Nuevo