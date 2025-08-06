Ana Irene Delgado elegida presidenta de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA con respaldo unánime

La Embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, fue electa por aclamación como presidenta de la Comisión de Seguridad Hemisférica, tras ser propuesta por Colombia y respaldada de manera unánime por la delegación de Trinidad y Tobago.

En su discurso, Delgado agradeció la confianza de los Estados Miembros y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional. Subrayó que la seguridad hemisférica es un eje esencial de la OEA y destacó el rol proactivo de Panamá en espacios multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU, el CICTE y GELAVEX.