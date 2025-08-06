Ana Irene Delgado elegida presidenta de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA con respaldo unánime

La nueva presidenta identificó tres grandes desafíos que requieren respuestas integradas y humanizadas: el <b>narcotráfico</b>, el <b>crimen transnacional</b> y la <b>ciberseguridad</b>. En esa línea, propuso fortalecer la <b>interoperabilidad institucional</b> y optimizar los <b>sistemas regionales de información</b>.Entre las acciones destacadas mencionó la implementación de la <b>Hoja de Ruta contra el tráfico de armas</b> en Centroamérica y el impulso de un <b>Observatorio conjunto OEA–CAF</b> en temas de seguridad regional, reafirmando el liderazgo de Panamá en iniciativas de paz y estabilidad.