La alfombra roja abre espacio para la diversidad en la pantalla grande

Cynthia Erivo fue la única mujer afroamericana en ser nominada a Mejor actriz en los Oscar 2020. IMDB

Luego de la falta de diversidad en la edición 2020 de los premios Oscar, el torbellino de quejas y críticas hacia la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se expandió por todo Estados Unidos y profesionales del séptimo arte en el extranjero. Por esta razón, la Academia creó la iniciativa de Apertura 2025, que establece parámetros que deben cumplir las cintas para aspirar a ser elegibles para la categoría de Mejor película, que regirá para las ediciones de 2024 y 2025. Dicha norma responde al objetivo de “fomentar la representación equitativa dentro y fuera de la pantalla con el fin de reflejar mejor la diversidad de la audiencia que va al cine”, según indica la entidad en su página web oficial.

En 2021, la barra está más alta que nunca, ya que las nominaciones de nueve actores y actrices de diversas razas rompió el récord de la Academia en premiaciones pasadas. El “lavado blanco” llegó hasta el año pasado cuando solo una actriz afroamericana, Cynthia Erivo (Harriet), logró una nominación por Mejor actriz, sin embargo la Academia se encargó de que no fuera una situación repetida, y este año se presentan los nominados: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom) en la categoría de Mejor actor que ha sido predominantemente blanca, le sigue Steve Yeun (Minari) en la misma categoría, siendo el primer asiático-americano en ser nominado a un Oscar, asimismo Riz Ahmed (Sound of Metal) se convirtió en la primera persona pakistaní en obtener una nominación al Oscar.

Por el lado femenino, la coestrella de la cinta Minari, Yuh-Jung Youn, se convirtió en la primera persona coreana en obtener una nominación para una categoría de actuación en los Oscar. El resto de las nominadas de diversas razas en la categoría de Mejor actriz está compuesto por Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom) y Andra Day (The United States vs. Billie Holiday); y los nominados a Mejor actor en un rol secundario, Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami) y LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah).

Steven Yeun es el primer actor asiático-americano en obtener una nominación al Oscar. IMDB

Como hito, Boseman también se convirtió en la primera persona negra en obtener una nominación póstuma. En cuanto a la categoría de Mejor director, la directora de la cinta Nomadland, Chloe Zhao, es la primera mujer afroamericana en obtener una nominación en esta categoría, y junto a la directora Emerald Fennell (Promising Young Woman), es la primera vez que se une más de una mujer en la categoría de Mejor director. Zhao también rompió el récord al ser la primera persona en obtener cuatro nominaciones (Mejor director, Mejor guion adaptado, Mejor edición y Mejor película) en un mismo año.

El festejo de diversidad también llegó a las categorías de Mejor peinado y maquillaje, donde las estilistas afroamericanas Mia Neal y Jamika Wilson se convirtieron en las primeras mujeres negras en obtener esta nominación por su trabajo en la cinta Ma Rainey's Black Bottom. Asimismo, la cinta Judas and the Black Messiah es la primera que cuenta con todo un equipo afroamericano de producción –conformado por Shaka King, Charles D. King y Ryan Coogler– en obtener una nominación a Mejor película.

Pese al aumento de nominaciones a mujeres y actores de comunidades minoritarias, la cantidad de representantes sigue siendo pequeña en comparación con la demografía de sus comunidades que aportan a la industria cinematográfica, lo que habla directamente de la lucha de los grupos minoritarios por recibir reconocimiento en el séptimo arte estadounidense, la cual lleva décadas. Además, aunque sus miembros recibieron nominaciones individuales, las cintas Ma Rainey's Black Bottom, Da 5 Bloods, y One Night in Miami no recibieron nominaciones para Mejor película, el mayor reconocimiento de la noche de premiación.

Leslie Odom Jr. recibió por primera vez una nominación al Oscar como Mejor actor. Amazon Studios

“Estamos viendo avances notables para diferentes comunidades, y es importante celebrarlo”, dijo al medio estadounidense Variety, la Dra. Stacy L. Smith, de la Iniciativa de inclusión Annenberg de la Universidad de Carolina del Norte (USC), “todavía faltan voces, por ejemplo, la directora de One Night in Miami, Regina King se quedó fuera de las nominaciones de dirección y este año se nombraron pocos o ningún nominado latino, por lo que hay espacio para que la Academia continúe con sus esfuerzos. Seguiremos observando las nominaciones para asegurarnos de que un año de 'primeros' no se convierta en un año de 'solo”.

Para la actriz Viola Davis, quien se ha coronado como la mujer actriz con mayor cantidad de nominaciones en la historia de los Oscar, la dirección de la Academia requiere de mayor compromiso. “Es otra oportunidad para abrir la boca y decir una verdad realmente fundamental sobre Hollywood y este negocio, y, realmente, Estados Unidos”, dijo Davis a Variety. “Si volver a los Oscar cuatro veces en 2021 me convierte en la actriz negra más nominada de la historia, eso es un testimonio de la gran falta de material que ha habido para los artistas negros”.

El acto de premiación se llevará a cabo el 25 de abril a través de canales internacionales y desde el Dolby Theatre y el Union Station. De las cintas con miras a vencer y obtener estatuillas, solo Nomadland y Promising Young Woman cuentan con las tres principales nominaciones que a menudo presagian una victoria en la categoría de Mejor película: Mejor director, Mejor editor y Mejor guion, y ambas también cuentan con una fuerte candidata a Mejor actriz, McDormand y Carey Mulligan, respectivamente.

Chadwick Boseman será el primer actor negro en obtener una nominación póstuma. IMDB

Nomadland es la cinta con mayor admiración, dado que Zhao y su equipo de producción entregaron una ambiciosa hazaña cinematográfica que golpea al zeitgeist de la pandemia. La película cumple varios requisitos clave para los Oscar: aborda cuestiones económicas y ambientales, así como el envejecimiento, el duelo, la soledad, la espiritualidad, la autosuficiencia y la identidad.

Por el lado de los servicios de streaming, la plataforma y productora Netflix se ha coronado con la mayor cantidad de nominaciones, siendo 35 el número a la cabeza, 11 más que las 24 del año pasado, pero solo dos de sus cintas llegaron a Mejor película:

Mank con 10 nominaciones y The Trial of the Chicago 7 con 6. Una vez más, será una cuestión de lo que ganen estas películas. Mank puede haber seguido los pasos de The Irishman del año pasado, que obtuvo 10 nominaciones y ninguna victoria. Las mejores apuestas para Mank son el diseño de producción y la actriz de reparto Amanda Seyfried, que aún no ha ganado nada, pero está compitiendo en una carrera abierta que incluye el regreso de Glenn Close (Hillbilly Elegy, cinta de Netflix) contra Olivia Colman ( The Father ), quien se llevó a casa el Oscar la última vez por la cinta The Favourite.

En el plano internacional, la cinta guatemalteca del director Jayro Bustamante, La llorona, se unió al listado de cintas nominadas a Mejor película internacional, junto a cintas como I'm no Longer Here (México), Charlatan (Rep. Checa), Two of Us (Francia), Better Days (Hong Kong), Dear Comrades! (Rusia) y A Sun (Taiwán), algunas de las cuales están siendo respaldadas por Netflix.

La carrera por obtener los reconocimientos sigue lejos de llegar a su final, o de satisfacer a las comunidades minoritarias de Estados Unidos, por lo que el trabajo de los actores sigue en la línea de luchar por los derechos de sus comunidades frente o detrás del lente de la cámara hasta la pantalla grande. Queda esperar hasta el 25 de abril y presenciar lo que podría ser la carrera más competitiva por el Oscar en los últimos años.