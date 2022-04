Marvel abre las puertas al 'Multiverso de la Locura'

A una semana del ansiado estreno de Dr. Strange: Multiverso de la Locura (Dr. Strange: Multiverse of Madness) el próximo 5 de mayo, la factoría Marvel se ha dedicado a sacar nuevos teasers para mantener a los fanáticos al tanto de lo que vendrá en la nueva cinta. Tras los sucesos ocurridos en la miniserie WandaVision (Disney Plus, 2021) y la cinta de Spider-Man: No Way Home (Marvel, 2021), la trama continúa con uno de los magos más poderosos, el médico retirado Stephen Strange.

El nuevo tráiler de la cinta dio una sorpresa a los espectadores al tener al barón Mordo (Chiwetel Ejiofor) mencionar al equipo secreto de Marvel: los Illuminati. En el avance se presentan diversos lugares psicodélicos que Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) visitará mientras cruza el Multiverso de la Locura. La intromisión constante de Strange en el multiverso pondrá en riesgo el espacio-tiempo de las realidades paralelas. Por lo que, debido a sus crímenes contra la existencia, el mago será llevado ante una alianza secreta de los héroes más influyentes del cosmos, los Illuminati. Si bien la presencia de los Illuminati en Doctor Strange in the Multiverse of Madness había sido confirmada previamente por algunas imágenes oficiales, esta es la primera vez que cualquier material de mercadeo menciona al supergrupo por su nombre.

Los Illuminati son un equipo compuesto por algunos de los héroes más influyentes del planeta, que toman decisiones que darán forma al futuro de la humanidad a espaldas de sus respectivos compañeros de equipo. En Marvel Comics, los Illuminati son una agrupación formada por los héroes más inteligentes e influyentes de la Tierra. Existen para hacer frente a amenazas galácticas y multiversales; problemas complejos que exigen soluciones difíciles. Aparecieron por primera vez por la creación de Brian Michael Bendis en las páginas de New Avenger y jugaron un papel importante en la secuela de New Avengers, escrito por Jonathan Hickman. En estas historias encontramos a los Illuminati tomando decisiones moralmente grises, como cuando decidieron exiliar a Bruce Banner en el espacio para evitar más arrebatos de Hulk, y conspiraron para destruir Tierras alternativas antes de que la suya se viera comprometida en Secret Wars.

Además de contar con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), ahora oficialmente la bruja Escarlata, y su compañero de armas Wong (Benedict Wong), el mago también encontrará un nuevo aliado en América Chávez (Xóchitl Gómez), una heroína capaz de saltar a través de las dimensiones. Sin embargo, toda esta seguridad podría no ser suficiente, ya que Stephen tendrá que lidiar con varias amenazas como monstruos calamar interdimensionales, zombis e incluso una versión malvada de sí mismo.

La cinta está dirigida por Sam Raimi, con guion de Jade Bartlett y Michael Waldron. La preventa en Panamá ya se encuentra disponible a través de Cinépolis.