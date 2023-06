Disney despide a su directora de diversidad tras fracasos en taquilla

Luego de seis años de trabajo, un miembro dentro de Disney le dijo adiós recientemente a la compañía y se trata de su directora de diversidad, Latondra Newton. A inicios de esta semana, Newton anunció que su decisión de renunciar a su cargo fue un acuerdo mutuo con la compañía y la gente no tardó en comentar que debía haber sido despedida por los rotundos fracasos de películas, como ´La Sirenita, Elemental´ y ´Buzz Lightyear.

Aunque Newton aseguró que fue ella quien decidió dejar el estudio de Disney y su trabajo como directora de diversidad, muchas personas creen firmemente que fue Disney quien la despidió porque no estaba haciendo un buen trabajo en la mayoría de las películas, ya que fueron un completo fracaso de taquilla.

Además, de las películas mencionadas anteriormente dentro de la lista de fracasos se encuentran Thor: Love and Thunder, Strange World, Black Panther: Wakanda Forever y Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La producción de las ocho películas costó aproximadamente $2.750 millones, pero solo recaudó $1.860 millones. Esto da un total en pérdidas de $890 millones, sin contar todo el dinero perdido en campañas de mercadeo y servicios de streaming donde se coloquen todos estos filmes.

La decisión supuestamente fue tomada por los altos ejecutivos de la compañía y fue comunicado a través de un memorando interno firmado por la vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos, Sonia Coleman.

Durante el tiempo de Newton como directora de diversidad Disney realizó varios cambios "inclusivos" no solo en sus películas, sino también en sus parques de diversiones y comenzó a permitir cosas como baños neutrales en cuanto al género.