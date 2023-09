El mundo del universo cinematrográfico de Marvel y los fanáticos de sus películas no están listos para ver al Capitán América soltar el escudo. En su nueva cinta, el querido Sam Wilson interpretado por Anthony Mackie tendrá una razón más por la cual luchar y no será directamente con alienígenas.

La información proviene de CWSGT (Can We Get Some Toast) cuenta en X que ha demostrado tener revelaciones exactas de las películas del MCU en más de una ocasión. El rumor plantea que el presidente Ross (interpretado por Harrison Ford) tomó la decisión de enviar a Wilson conocido como el antiguo Falcon y nuevo Capitán América directo al banquillo.

Esto se refiere a alejar al superhéroe de misiones en el campo y otorgándole un papel más relacionado con la publicidad. Sam se encuentra completamente en desacuerdo con esto puesto que siente que su lugar pertenece en la lucha con sus compañeros.

Esto plantea una posible trama más profunda para la película, con un presidente siendo un antagonista inusual en el UCM. También hay que recordar que el actor quien dará vida al mandatario estadounidense regresará en Thunderbolts. Esto podría significar un conflicto entre Sam y Ross, lo cual obligue al último a crear el grupo formado por Yelena Belova (Viuda Negra), Alexei Shostakov (Red Guardian), Antonia Dreykov (Taskmaster), Bucky Barnes (Soldado de Invierno), Ava Starr (Ghost) y John Walker (U.S. Agent). Lo que sería una demostración más de cómo les gusta mezclar las historias a los responsables de esta saga.

La película planea estrenar en cines el 26 de julio de 2024 mientras que Thunderbolts llegará el 20 de diciembre de 2024. Esto podría cambiar debido a las huelgas de Hollywood.