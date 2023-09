Fin de la huelga de guionistas en Hollywood: las películas y series que se reactivarán y posibles fechas de estreno

La huelga impulsada por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), la cual inició el pasado 2 de mayo, ha llegado a su fin luego de cinco días consecutivos de negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés).

Lo acordado incluye varias cláusulas que benefician a los escritores, como protecciones contra el uso de inteligencia artificial (IA) en la generación de contenido, mejoras en las condiciones laborales y un enfoque más transparente en lo que respecta a las regalías.

Después de 148 días las producciones de ficción pausadas podrían reactivar sus rodajes y escrituras de forma rápida aunque los 65,000 actores del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) aún continúan en paro, lo que según Infobae “podría generar retrasos significativos hasta que se llegue a un acuerdo”.

Títulos como Deadpool 3 y La casa del dragón se verán afectados, ya que deben esperar a que sus interpretes lleguen a un acuerdo con los estudios. Aun así, los progresos son positivos, por lo que a continuación, se comparte una lista de series y películas que se reactivarán tras la esperada noticia.

'Stranger Things', quinta temporada

“Si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible durante esta huelga. Esperamos que se llegue pronto a un acuerdo justo para que todos podamos volver a trabajar”, destacó el comunicado de los creadores de la serie los hermanos Duffer.

La fecha de estreno de la quinta y última temporada de la serie de Netflix aún no ha sido confirmada, pero se presume que llegará al gigante de streaming en 2024.

“The Last of Us”, segunda temporada

El pasado lunes cuando se esperaba la resolución de las demandas de guionistas, el showrunner Craig Mazzin expresó en Threads: “Muy orgulloso del WGA y sus miembros, y emocionado por volver a trabajar en la segunda parte de The Last of Us″. Él aseguró que se activarán los planes de producción al concluir las huelgas.

En una conversación con TheWrap en la que participó junto al coproductor ejecutivo Neil Druckmann, explicó que revisaron los libretos y “más o menos hay una historia que contempla más de una temporada”.

La cinta final de Tarantino

La décima y supuesta última película de Quentin Tarantino (Tiempos violentos, Bastardos sin gloria, Kill Bill) es otra de las producciones que está paralizada desde mayo. Según Production Weeky, el rodaje de esta película estaba pautado para iniciar a finales de este mes por lo cual, en teoría, no sufrirá un retraso considerable.

La trama se desarrolla en el Los Ángeles de la década de 1970 y sigue a una mujer que ejerce como crítica de cine en una publicación dedicada al cine para adultos. El libreto toma inspiración de un comentarista real que Quentin Tarantino descubrió en su juventud, y que se caracterizaba por su tono cínico y humorístico.

'Abbott Elementary', temporada 3

La comedia televisiva de Star+ tenía proyectado regresar a finales del 2023, encontrándose en su fase de escritura cuando se anunció la huelga. Su renovación se comunicó en diciembre y con su reactivación se tendrá de vuelta la historia de la docente Janine Teagues y su misión de impactar positivamente en la vida de los estudiantes. La nueva fecha de estreno se proyecta para 2024.

Además, de estos shows y películas mencionados, también se espera el estreno de la séptima temporada de Big Mouth y Cobra Kai, de Netflix; la sexta entrega de El cuento de la criada, de Star+; la tercera parte de Hacks, de HBO Max; y la segunda temporada de Severance, de Apple TV+.