'The Marvels', la galaxia en manos de las superheroínas de Marvel

La cinta se rodó desde 2021 en Reino Unido, Islandia y diversos 'sets', con más de 54 creados específicamente para ella. IMDb

Estamos en la quinta fase dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (mejor conocido por sus siglas en inglés, MCU), y a pesar de que las últimas entregas en salas de cine han sido sombras de lo que hizo que la productora se convirtiera en un magno nombre del cine de género de superhéroes, sus series de streaming en Disney Plus han alcanzado una audiencia fiel a sus episodios semanales, llevando un mejor ritmo que sus críticas en el cine.

Con diferentes noticias llegando desde los portales de Marvel, parecía que su nueva cinta dentro de esta fase, The Marvels, sufriría daño colateral. Sin embargo, bajo la dirección de Nia DaCosta y su inspiración en el medio de los videojuegos, la cinta ha recibido críticas mixtas en sus primeros vistazos ante su estreno hoy en cines latinoamericanos y mañana en cines de Norteamérica.

¿Qué veremos en esta nueva entrega? La reunión de tres superheroínas: Carol Danvers –Captain Marvel– (Brie Larson), Kamala Kahn –Ms. Marvel– (Imán Vellani) y Mónica Rambeau (Teyonah Parris), quienes descubren que sus poderes de luz están interconectados por un poder superior y son trasladadas a diferentes dimensiones cada vez que los utilizan. Esto comienza a causar disrupciones y es su trabajo volver a la normalidad y afrontar el peligro de la raza alienígena Kree.

Parte importante de la trama es la investigación continua que Captain Marvel hace de los Kree, pieza clave para descubrir que sus poderes se han interconectado con los de Khan y Rambeau. Pese a los sentimientos encontrados de Rambeau hacia Danvers (por su cercanía a su madre María Rambeau) y la emoción de Khan de aliarse a su heroína favorita, el equipo se mantiene con una química natural y funcional para la batalla final.

Se cuenta con nuevos personajes como la familia de Kamala, emperadores y príncipes galácticos. IMDb

Si hemos seguido de cerca la serie Secret Invasion (Disney Plus) y Ms. Marvel (Disney Plus), sabremos que ambas contienen pistas para lo que ocurrirá en The Marvels, en donde Samuel L. Jackson regresará a su papel recurrente como Nick Fury y acompañará a Danvers en su búsqueda de los Kree y resarcir el daño a sus poderes.

Esta nueva cinta se adentra tanto a los diversos puntos de vista en una misma trama, como a las herramientas visuales de movimientos rápidos y batallas coreografiadas captadas a través de videojuegos como Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breathe of the Wild, Skyrim y The Last Of Us, títulos utilizados como referencia para diversas escenas de la cinta. DaCosta comentó el medio especializado digital IGN que presentó la película de 2008, Final Fantasy VII: Advent Children, como pieza fundamental del horizonte visual y tonal de The Marvels.

“Es simplemente una película asombrosa, muy asombrosa, y tiene escenas de lucha realmente geniales y una secuencia final realmente genial con el personaje principal siendo arrojado al cielo por todos los demás personajes”, indicó DaCosta en referencia a la cinta del famoso videojuego.

Conexiones en el universo

Así como cada cinta añade o modifica la realidad dentro de las dimensiones de los personajes de Marvel, en The Marvels conocemos a una nueva villana Kree, Dar-Benn (Zawe Ashton), una guerrera del planeta natal de los Kree, Hala, dispuesta a hacer todo con tal de elevar a su pueblo al lugar que le pertenece en el universo.

Dar-Benn (Zawe Ashton) es una sobreviviente de la guerra civil Kree que siguió a la destrucción de la Inteligencia Suprema por parte de Captain Marvel, la cual gobernaba el planeta natal de Dar-Benn, Hala. Ahora, su planeta está muriendo como resultado y la joven guerrera se levanta como un pilar de destrucción y venganza abiertamente expresada hacia The Marvels.

Esto en sí es una herramienta para movilizar la trama lo más rápido posible –ya que solo contamos con una hora y 45 minutos para conocer el desenlace de la guerra y sus consecuencias– y hacer las conexiones necesarias entre las tramas pasadas y las pistas de las futuras.

“Creo que ellas tres juntas van a ser una combinación muy interesante y no podía dejar pasar la oportunidad de ser parte de eso. Lo más importante para mí cuando comencé a internalizarme en el guion y los personajes fue asegurarme que dentro de todas las escenas emocionantes, las persecuciones, las peleas y la intriga intergaláctica, en el centro hubiera una historia emocional impulsada por los personajes sobre estas tres mujeres”, indicó DaCosta.

En el guion creado por Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik y Zeb Wells se explica la interconexión de las Marvels con Dar-Brenn, a quien vemos con un martillo de Acusador (tal como el que poseía Ronan en la primera cinta de Los guardianes de la galaxia) y liderar a un ejército numeroso y sanguinario.

La química entre las tres protagonistas ha sido un punto criticado ampliamente en diferentes portales oficiales, destacando que las tres actrices han llevado a cabo perfiles específicos y funcionales para sus correspondientes personajes en sus respectivas películas y series. Brie Larson con su frescura y efecto determinante en todo el MCU, pero particularmente en Capitana Marvel; Teyonah Parris con su calidez y sabiduría en WandaVision; Iman Vellani con su contagioso entusiasmo adolescente en Ms. Marvel.

Creando una galaxia especial

Los 54 escenarios de The Marvels se construyeron en ocho estudios cerrados y dos de exteriores, así como en la cancha de golf de Longcross, donde se ubicó la casa de Carol Danvers. Los escenarios incluyeron cinco planetas diferentes, una estación espacial, cinco naves espaciales, dos naves de evacuación, tres cápsulas de evacuación, un ascensor espacial, un Cessna 150 y tres casas.

“Una cosa muy importante con relación al diseño de producción era que yo quería que cada planeta tuviera una atmósfera bien diferente”, comentó la directora en una nota de prensa. “Quería asegurarme de que los diseños no se superpusieran. Entonces, cuando estamos en Tarnax, los edificios tienen una forma muy fluida. Las imágenes de fondo para Tarnax se filmaron todas en Islandia, así que el terreno era muy específico, con rocas cubiertas de musgo y el cielo gris”.

Así, para el planeta Aladna (donde conocemos al príncipe Yan, interpretado por el actor surcoreano Seo-Jun Park), se buscó sol y colores cálidos y agradables. Luego estaba Hala, en el pasado y en el presente, en donde se quiso mostrar una ciudad tecnológica. El equipo se aseguró de que cada uno de los planetas tuviera un aspecto y una atmósfera muy diferentes, que se sintiera como ir a otro país. “Eso era muy importante para mí, con relación al diseño y también en cuanto al color”, señaló DaCosta.

Por su parte, la diseñadora de vestuario Lindsay Pugh y su equipo estuvieron a cargo de crear no solamente trajes para el equipo de The Marvels, sino también de crear el aspecto de los habitantes de los diferentes planetas y entornos. El equipo estudió las películas y las series, además de los cómics, como lo explicó a la prensa Lindsay Pugh: “No es un mundo que yo esté creando. Lo estoy haciendo evolucionar, y lo estoy actualizando”.

“Está basado en lo que es el MCU, así que miramos todas las películas varias veces para asegurarnos de que no se nos escapara nada. Miramos los cómics lo más que pudimos y luego desarrollamos la idea con la directora, para ver cómo podíamos llevar a cabo este progreso a juzgar por el guion y la evolución de los personajes”, señaló. Su equipo creó diversos estilos de los principales trajes para las heroínas, así como también más de mil trajes para el elenco secundario.

Con un conjunto integrado por diversos detalles especiales para hacer de esta cinta una de las memorables de Marvel –ya que cumple con ser la primera dirigida por una mujer y la primera en centrarse en un equipo enteramente femenino–, quedará experimentar en primera persona lo que The Marvels pueden hacer, y si realmente se habrán de ganar un espacio en las listas de los ejemplos positivos de Marvel.