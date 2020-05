El problema de la poesía

no es que tanta gente no

la lea ni que a menudo

sea de muy desigual calidad

ni que parezca tener poros

secretos por donde respira

cuando se siente a punto de

asfixiarse una vez liberada

de la férrea tutela del poeta.

El verdadero problema

es su incapacidad de anidar en

el alma de quienes a

diario cultivan en sus

corazones los celos, la codicia,

el odio, la envidia

que pudre a media humanidad

sin redención posible.

Si no fuera así

otro gallo cantaría.