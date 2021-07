Mártires

Mártires

Si cierras los ojos el mal no te

tocará.

Me susurro:

No veas, no hables, no actúes.

Esto también pasará.

No es a mí a quien busca la

muerte

No es a mí quien el enemigo

persigue

No es a mí a quien le amordazan la voz

No es a mí... no es a mí.

Me repito una y otra vez,

mientras las calles se llenan de

mártires.