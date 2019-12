20 de diciembre de 1989: Contradicciones dialécticas en torno a la Invasión

Declaro ser ciudadano, no historiador ni académico. Tampoco soy periodista. Escribo esto en calidad de testigo de un ataque militar planeado y ejecutado por el ejército de otra nación: Tenía quince años, y vivía en el sexto piso del edificio Poli, en Calidonia. El servicio de mapas de Google me sitúa —en ese instante— a 2.4 kilómetros de El Chorrillo, 2.1 kilómetros del Cerro Ancón. Hoy, cuando corro mis 6 km/22 minutos en el tramo marino de la Cinta Costera, ojos fijos en el cerro y su bandera, entiendo con la claridad del espanto por qué esa noche me entró en los huesos para nunca ausentarse, y las razones de mi rechazo al silencio oficial que nos deja, como nación, sin fecha en el calendario mientras sorteamos todas las otras aún con las heridas del conflicto y su negación.

A diario también me llegan la gestión y quehacer de la cultura nacional, comunicaciones preñadas de términos que siento a menudo confundimos y resulta en la imposibilidad de abordar el peso de lo que no se dice y lo que falta por hacer.

Memoria e Historia no son sinónimos, pero intento explicarlos en mi sencillez de hombre común: Memoria es lo que recordamos cuando nada nos queda y es el dominio de las gentes, de los vivos. Y como nosotros, también es dinámico porque es susceptible al ir y venir de la vida misma: es la “dialéctica del recuerdo”.¹ Un amigo académico me pasa una batería que lee “los mitos son creaciones a partir de memorias transformadas para cumplir con un propósito social o cultural. Se pierden recuerdos “objetivos” y se generan mitos.² Hablamos de memoria porque no hay más, es lo único que queda cuando no existe ya un vínculo a la historia. La memoria es emotiva y se sostiene sobre una base de recuerdos (subjetivos, inexactos).

La Historia, por otro lado, es el dominio del rigor científico, pertenece a todos (no a un solo individuo) y está sujeta al análisis crítico.

A menudo, al escuchar, ver, asistir a actividades que abordan la Invasión, confirmo que estos dos conceptos son confundidos pero, peor, que están siendo aceptados como sustitutos, uno del otro. Si la exactitud de las fechas yacen en el dominio de la Historia, ésta no podrá investigarse, mucho menos escribirse —entiéndase con el rigor de la investigación académica, no periodística— sin el reconocimiento del 20 de diciembre de 1989 como la fecha en que los Estados Unidos cometió una agresión militar contra la República de Panamá y perecieron panameños en números aún no certeros. Aún puedo escuchar los gritos.

El mismo amigo me indica que aún no existe una cronología de Invasión. Mi propio recuerdo de esa noche y los días que le siguieron no puedo ordenarlos. ¿Cuándo entraron los norteamericanos al edificio Poli para redar las oficinas públicas (IRHE y Ministerio de Educación) que ocupaban sus primeros pisos? ¿Día 2, 5? No sé. Sabré cuando converse con otros inquilinos de ese edificio y podamos comparar notas. A eso hemos llegado. Mientras tanto, nosotros los ciudadanos recurrimos a lo que sí vimos y lo que otros nos contaron: Sólo narraciones, relatos, testimonios, ausencias, dolores, las vidas perdidas, los desaparecidos. Sabemos bien y profundo, sin incertidumbre alguna, la última vez que vimos a los que quitaron. Al terror de esa noche sumo éste: temo que el paso del tiempo y la revisión de nuestras memorias de paso a la desmemoria y, eventualmente, al mito. Sin fecha no habrá investigación, no se escribirá la Historia y, por lo tanto, no habrá quien que la aprenda.

El reconocimiento oficial de la fecha, tan solo eso, sienta el precedente para que el Estado incluya la inversión en gestión de recobro de evidencias (documentación), su clasificación y disponibilidad pública de la información en un plan nacional de cultura, de forma que las palabras de moda —identidad, memoria, histórico, historia— y sus “productos” no distorsionen la herida.

¹Nora, Pierre. Entre Memoria e Historia: La problemática de los lugares.

²Tú sabes quién eres. Gracias.

Lili Mendoza es escritor y ciudadano. No cree en vainas ni en rambulerías por Whatsapp.